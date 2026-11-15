Fünf Wochen Verzögerung bei Dürre-Massnahmen, Absprachen über private Handys bei Hochwasser: Eine Untersuchung deckt erhebliche Mängel bei der Zusammenarbeit zwischen Genf und Frankreich im Kampf gegen Überschwemmungen und Dürren auf.

Darum gehts Ein Audit weist auf erhebliche Lücken bei der Koordination zwischen Genf und Frankreich im Umgang mit Hochwasser und Dürren hin

Im Jahr 2023 lagen zwischen den ersten Massnahmen auf beiden Seiten der Grenze zum Schutz der Allondon fünf Wochen.

Die Behörden sind aufgefordert, ihre Zusammenarbeit sowie zu verstärken

Solène Monney

Das ist dicke Post, die die Kontrolleure da vorgelegt haben: Ein Bericht zeigt, wie schlecht die Behörden bei Hochwasser und Dürre im Grenzraum teilweise zusammenarbeiten. Der Genfer Rechnungshof und sein französisches Pendant in der Region Auvergne-Rhône-Alpes decken in einem gemeinsamen Prüfbericht zahlreiche Mängel bei der Prävention und Bewältigung von Hochwasser und Dürren auf.

Trotz verschiedener Abkommen und Gremien beschränkt sich die Zusammenarbeit zwischen den französischen und den Genfer Behörden noch allzu oft auf den reinen Informationsaustausch. Eine echte Koordination der Massnahmen fehlt häufig. Das zeigen mehrere Beispiele.

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Fünf Wochen Verzögerung bei Dürre-Massnahmen

Besonders deutlich wurden die Probleme im Sommer 2023. Wegen einer schweren Dürre beschloss der Kanton Genf am 16. Juli, den Zugang zur Allondon zu verbieten. Der Fluss entspringt in Frankreich und fliesst anschliessend über die Grenze in die Schweiz.

Auf französischer Seite dauerte es jedoch weitere fünf Wochen, bis die Behörden am 23. August erste Einschränkungen der Wassernutzung verhängten. Dabei liegen 92 Prozent des Einzugsgebiets der Allondon in Frankreich.

Genf kann zwar Massnahmen zum Schutz des Flusses ergreifen. Ohne entsprechende Massnahmen auf französischer Seite drohen diese jedoch an Wirkung zu verlieren. Laut dem Prüfbericht zeigt das Beispiel, dass ein gemeinsames Instrument fehlt, um Entscheidungen während Dürreperioden abzustimmen.

60'000 Kubikmeter Trinkwasser ohne Absprache eingeleitet

Auch bei der Drize, einem weiteren grenzüberschreitenden Fluss, hapert es mit der Zusammenarbeit. Zwischen Juli und September 2023 leitete der Kanton Genf insgesamt 60'000 Kubikmeter Trinkwasser in den Fluss, weil dieser immer weniger Wasser führte. Damit sollte die Tierwelt im Fluss geschützt werden.

Die Massnahme erfolgte allerdings ohne Abstimmung mit den französischen Behörden. In der benachbarten französischen Region Hochsavoyen galten gleichzeitig Einschränkungen bei der Wassernutzung. Der Rechnungshof hält zudem fest, dass der Eingriff «auf französischer Seite zu keiner Verschärfung der Alarmstufe geführt» habe.

Die Folge: Auf beiden Seiten der Grenze galten teilweise widersprüchliche Massnahmen, obwohl die Gebiete mit denselben Dürreproblemen konfrontiert waren. Das könnte auch bei der Bevölkerung für Unverständnis sorgen, wenn je nach Grenzseite unterschiedliche Einschränkungen gelten.

Absprachen über private Handys bei Hochwasser

Die Probleme beschränken sich nicht auf Dürreperioden. Im November 2023 führte die Arve, die von Frankreich nach Genf fliesst, ein historisches Hochwasser. Teile der Genfer Innenstadt waren von Überschwemmungen bedroht. Auch die Stabilität bestimmter Brücken war gefährdet.

Zwar verfügt Genf laut dem Prüfbericht über ein gut eingespieltes Krisenmanagement. Die Zusammenarbeit mit Frankreich läuft jedoch weitgehend informell ab. Um den steigenden Wasserstand zu verfolgen, tauschten sich Fachleute direkt miteinander aus – teilweise über ihre privaten Telefone.

Die Rechnungsprüfer stufen diese Praxis als fragil ein. Weil verbindliche Abläufe fehlen, besteht das Risiko, dass wichtige Informationen zu spät oder bei der falschen Person ankommen. Das könnte im Ernstfall den Schutz von Menschen und Sachwerten gefährden.

Immerhin: Der Bericht hält auch fest, dass Genf das Hochwasser ohne Todesopfer oder grössere Sachschäden bewältigen konnte.

Risiken werden noch zu wenig früh erkannt

Der gemeinsame Prüfbericht zeigt aber auch grundsätzliche Probleme auf. So verfügen Genf und Frankreich bis heute über keine gemeinsame Gefahrenkarte für ihre grenzüberschreitenden Flussgebiete. Eine solche wäre wichtig, um Überschwemmungen und Dürreperioden besser vorherzusehen.

Auch die grenzüberschreitende Wasserkommission, die 2012 gegründet wurde, um den Austausch zwischen den zuständigen Stellen zu fördern, verfügt nur über begrenzte Möglichkeiten, konkrete Massnahmen umzusetzen.

Besonders bei Dürren sehen die Rechnungsprüfer Nachholbedarf. Während Genf die Hochwasserrisiken schon seit langem überwacht, begann der Kanton erst im August 2025 damit, jene Wasserläufe zu ermitteln, die bei besonders tiefen Wasserständen gefährdet sind.

Der Bericht hält allerdings auch ein positives Beispiel fest: Seit 1978 arbeiten Genf und die französischen Behörden bei der Bewirtschaftung des Genfer Grundwassers erfolgreich zusammen. Dabei handelt es sich um das wichtigste unterirdische Trinkwasserreservoir der Region.

Das empfehlen die Kontrolleure

Um die Mängel zu beheben, formulieren die Rechnungsprüfer vier Empfehlungen. Sie fordern eine gemeinsame grenzüberschreitende Wasserbeobachtungsstelle, eine bessere Abstimmung bei Einschränkungen während Dürreperioden, die Fortsetzung von Renaturierungsprojekten sowie eine engere Zusammenarbeit beim Krisenmanagement.

Das zuständige Genfer Wasseramt hat alle vier Empfehlungen angenommen. Sie sollen bis Ende 2028 umgesetzt werden.

Nach einer weiteren schweren Dürre im Sommer 2026 bleibt die Herausforderung gross: Genf und Frankreich müssen künftig nicht nur Informationen austauschen, sondern bei Hochwasser und Dürre auch gemeinsam handeln.