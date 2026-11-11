Heftiger Sturm fegt über Iberische Halbinsel

Sturm «Charles» zieht nach schweren Schäden auf Madeira aufs portugiesische Festland zu. Für Lissabon und weitere Regionen gilt am Mittwoch die höchste Warnstufe, Schulen bleiben geschlossen, der Verkehr dürfte stark eingeschränkt sein.

Darum gehts Sturm «Charles» verursachte auf Madeira Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Schäden an Häusern

Für Lissabon, Algarve, Alentejo und Zentralportugal gilt am Mittwoch die höchste Warnstufe

Schulen bleiben landesweit geschlossen, Flugausfälle sowie Unterbrüche bei Bahn und ÖV sind möglich

Janine Enderli Redaktorin News

Überschwemmungen, umgestürzte Bäume, überflutete Häuser: Die portugiesische Insel Madeira wurde am Dienstag mit voller Wucht von Sturm «Charles» getroffen. Nun zieht das Unwetter weiter Richtung Festland. Portugal und Spanien sind in Alarmbereitschaft.

Der Sturm wird ab dem Morgen vor allem die Regionen Algarve, Alentejo, Lissabon und Zentralportugal betreffen. Die Regierung appelliert an die Bevölkerung, das Unwetter «nicht zu unterschätzen».

Unwetter fegen auf Hauptstadt zu

Bereits am Dienstag registrierte der Zivilschutz in der portugiesischen Hauptstadt 642 wetterbedingte Einsätze – mehr als die Hälfte der insgesamt 1240 Einsätze auf dem portugiesischen Festland. Am stärksten waren die Einsatzkräfte wegen Überschwemmungen, umgestürzter Bäume und beschädigter Strukturen ausgerückt. Verletzte oder Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet.

Mit dem Eintreffen von «Charles» verschärft sich die Lage am Mittwoch. Für Lissabon und weitere Regionen gilt die höchste Unwetterwarnstufe. Der Wetterdienst IPMA erwartet intensive Niederschläge und schwere Sturmböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Unter bestimmten Bedingungen könnten die Windböen sogar auf über 150 Kilometer pro Stunde zunehmen.

Uferbereich meiden, Schulen bleiben geschlossen

Lissabon hat vorsorglich Tunnel, Parks, Gärten und zahlreiche Kultureinrichtungen geschlossen. Von Aufenthalten in den Uferbereichen wird dringend abgeraten. Schulen und nicht unbedingt notwendige öffentliche Einrichtungen bleiben landesweit geschlossen.

Auch im Verkehr sind erhebliche Einschränkungen möglich: Am Flughafen Lissabon muss mit Flugausfällen gerechnet werden, bei der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr kann es zu Unterbrechungen kommen. Die kritischste Wetterphase wird für den Vormittag und die Mittagsstunden erwartet.

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