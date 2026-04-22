Es geht um die Zukunft der grössten Bank des Landes: Der Bundesrat stellt die entscheidenden Weichen bei der «Lex UBS». In welche Richtung geht es? Wie hart wird die Bank angepackt? Blick berichtet über die laufenden Entwicklungen – live aus Bern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Bundespolitik streitet über strengere Regeln für die UBS

UBS könnte Auslandtöchter vollständig mit Eigenkapital unterlegen müssen

Das letzte Wort wird nach dem Entscheid der Landesregierung noch nicht gesprochen sein War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

So hart packt der Bundesrat die UBS an – das Wichtigste Finanzministerin Karin Keller-Sutter tritt in Bern vor die Medien – und lässt die Katze aus dem Sack: Der Bundesrat hat die «Lex UBS» beschlossen. ​Hintergrund ist die Credit-Suisse-Krise. ​Der Bund will das Risiko, wenn eine Grossbank in Schieflage gerät, für den Staat senken – und stärker auf die Aktionäre verlagern. Um was geht es konkret? Der harte Teil: Die UBS soll ihre Auslandtöchter künftig vollständig mit hartem Eigenkapital absichern müssen. So will es der Bundesrat ins Gesetz schreiben. Heute sind es nur rund 45 Prozent. Wie riskant das sein kann, hat sich 2023 bei der Credit Suisse gezeigt. Das Ziel: Verluste im Ausland sollen das Schweizer Stammhaus nicht mehr direkt in Schieflage bringen.

Die UBS soll ihre Auslandtöchter künftig vollständig mit hartem Eigenkapital absichern müssen. So will es der Bundesrat ins Gesetz schreiben. Heute sind es nur rund 45 Prozent. Wie riskant das sein kann, hat sich 2023 bei der Credit Suisse gezeigt. Das Ziel: Verluste im Ausland sollen das Schweizer Stammhaus nicht mehr direkt in Schieflage bringen. Das Zugeständnis: Bei den Detailregeln – der sogenannten Eigenmittelverordnung – kommt der Bundesrat der UBS entgegen. Es geht um eine zentrale Frage: Was zählt überhaupt als «hartes» Kapital – also Geld, das im Notfall Verluste auffangen kann? Der Bundesrat wollte hier ursprünglich deutlich strenger werden. Denn Posten wie Software oder Steuergutschriften sind kein sofort verfügbares Geld. Davon rückt er nun teilweise ab. Bei der Software gilt eine mildere Lösung: Sie darf weiter als Kapital angerechnet werden, muss aber schneller abgeschrieben werden. Und bei den Steuergutschriften, also Ansprüchen auf künftige Steuerersparnisse, verzichtet der Bundesrat nach scharfer Kritik vorerst ganz auf neue Verschärfungen.

Bei den Detailregeln – der sogenannten Eigenmittelverordnung – kommt der Bundesrat der UBS entgegen. Es geht um eine zentrale Frage: Was zählt überhaupt als «hartes» Kapital – also Geld, das im Notfall Verluste auffangen kann? Der Bundesrat wollte hier ursprünglich deutlich strenger werden. Denn Posten wie Software oder Steuergutschriften sind kein sofort verfügbares Geld. Davon rückt er nun teilweise ab. Bei der Software gilt eine mildere Lösung: Sie darf weiter als Kapital angerechnet werden, muss aber schneller abgeschrieben werden. Und bei den Steuergutschriften, also Ansprüchen auf künftige Steuerersparnisse, verzichtet der Bundesrat nach scharfer Kritik vorerst ganz auf neue Verschärfungen. Die Folgen: Für die UBS hat die Vorlage ein Preisschild: Insgesamt muss sie deutlich mehr eigenes Geld als Sicherheitsreserve bereithalten – rund 20 Milliarden Dollar zusätzlich. Den ganzen Betrag muss sie aber nicht neu auftreiben. Ein Teil davon ist bereits vorhanden. Effektiv fehlen laut Berechnungen noch rund 9 Milliarden, die die Bank über mehrere Jahre aufbauen muss. Die Gesetzesvorlage geht ins Parlament, die Beratungen starten im Sommer. Das letzte Wort könnte – falls das Referendum ergriffen wird – beim Stimmvolk liegen. Die Eigenmittelverordnung tritt hingegen 2027 in Kraft. «Deutlich über die internationalen Standards hinaus» Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse warnt vor negativen Folgen der neuen Bankenregulierung. Die Vorlage gehe «deutlich über die internationalen Standards hinaus» und drohe die Standortattraktivität der Schweiz zu verschlechtern, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Kritisch sieht Economiesuisse auch die Auswirkungen auf die Realwirtschaft: Höhere Eigenmittelanforderungen könnten die Kreditkosten erhöhen und damit «die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Schweizer Wirtschaft» belasten. Der Bundesrat weisst diese Befürchtung in seinen Unterlagen indes zurück. Economiesuisse fordert deshalb eine «verhältnismässige Lösung», die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit gleichermassen berücksichtigt. «Die UBS entscheidet selbst, wo sie tätig ist» Ist ein Wegzug der UBS ins Ausland noch eine Option? «Die UBS entscheidet selbst, wo sie tätig ist», sagt Keller-Sutter trocken. Der Bundesrat sei der Bank «wirklich entgegengekommen», unterstreicht sie. Persönlich sehe sie «überhaupt keinen Grund», die Schweiz zu verlassen. «Der Staat wird nicht einfach sagen: Dann schauen wir mal!» Warum greift der Staat ein? Keller-Sutter stellt die Frage selbst – und antwortet: Der Staat greife ein, um Folgeschäden zu begrenzen. Ziel sei, das Geschäft in der Schweiz zu schützen. Verluste im Ausland sollen aufgefangen werden können, ohne dass das Stammhaus in Mitleidenschaft gezogen wird. «Der Staat wird nicht einfach sagen: Dann schauen wir mal! Der Staat kann nicht nichts tun.» US-Geschäft weniger attraktiv? Jetzt können die Medienschaffenden Fragen stellen. Ein Journalist fragt, ob es wünschenswert sei, dass die UBS ihr Amerika-Geschäft verkleinere. «Das ist eine Entscheidung der Bank», sagt Keller-Sutter. «Die neuen Kapitalanforderungen verstärken den Anreiz, im US-Geschäft zu wachsen, aber nicht.» Wie hart bleibt der Bundesrat? Bei den Detailregeln, also der Eigenmittelverordnung, zeigt sich Keller-Sutter zwar kompromissbereit und kommt der UBS entgegen. Gleichzeitig macht sie aber klar: Der Bundesrat behält sich vor, die Vorgaben wieder zu verschärfen, falls das Parlament die strengeren Kapitalregeln für Auslandtöchter aufweicht. SP wettert bereits gegen «Lex UBS» Die SP hat sich bereits zu Wort gemeldet. Sie findet die neuen Regeln erwartungsgemäss zu lasch: Die 100-Prozent-Unterlegung der Auslandtöchter sei zwar richtig, aber «das absolute Minimum». Das Grundproblem bleibe: Die UBS sei ein «Monster», doppelt so gross wie die Schweizer Wirtschaft – das Risiko für den Staat bleibe bestehen. Oder wie es die SP formuliert: «Risiko Monster-UBS bleibt.» Im Parlament will die SP deshalb nachschärfen: mehr Eigenkapital, strengere Aufsicht und klare Regeln für Management und Aktionäre. Ihr Vorwurf: Die UBS profitiere von einer faktischen Staatsgarantie – «während die Bevölkerung das Risiko trägt», so die Partei in einer Mitteilung. Jetzt ist das Parlament am Zug Bei der Gesetzesänderung ist nun das Parlament am Zug – und dort dürfte es ab Sommer nochmals spannend werden. Im bürgerlich geprägten Bundeshaus könnte die «Lex UBS» am Ende – noch weiter – entschärft werden. «Stabilität des Finanzplatzes stärken» «Wir müssen die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes stärken», sagt Keller-Sutter. Das Risiko, dass die UBS im Ausland eingehe, werde nun «in erster Linie von den Aktionären und nicht vom Steuerzahler getragen». Keller-Sutter redet Klartext Finanzministerin Karin Keller-Sutter macht gleich zu Beginn klar: «Der Bundesrat ist sich bei der Analyse und den notwendigen Massnahmen absolut einig.» Sie erinnert an die Untersuchung der Parlamentarischen Untersuchungskommission PUK. Das Resultat der 2024 veröffentlichten Untersuchung: Die Too-Big-to-Fail-Regeln hätten funktioniert. Es gebe aber Lücken, die geschlossen werden müssten. Die Krise einer systemrelevanten Bank sei eine «ernsthafte Bedrohung für Wirtschaft und Staat», erinnert Keller-Sutter. «Unser oberstes Ziel: Wir wollen die Steuerzahlenden schützen.» Bundesrat tagte heute auswärts Der Bundesrat traf sich heute zur Auswärtssitzung im Städtchen Estavayer-le-Lac FR – am Neuenburgersee, fern vom Bundeshaus. Die Kulisse wirkte idyllisch, der wohl wichtigste Entscheid hatte es in sich: Die Landesregierung stellte die Weichen für die «Lex UBS». Ende des Livetickers

Es ist schon vor Tagen durchgesickert: Laut übereinstimmenden Medienberichten schlägt am Mittwoch die Stunde der Wahrheit für die Grossbank UBS. Die Landesregierung hielt am Vormittag eine Auswärtssitzung im idyllischen Städtchen Estavayer-le-Lac FR ab – und fällte dort weitreichende Entscheide.

Welche neuen Regeln für systemrelevante Banken wird Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62, FDP) nun präsentieren? Seit der Übernahme der maroden Credit Suisse ist die UBS unter CEO Sergio Ermotti (65) die letzte global tätige Schweizer Bank – und mehr denn je «too big to fail». Heisst: Die UBS ist so bedeutend, dass man es im Ernstfall nicht einfach pleitegehen lassen könnte. Gemessen an ihrer Bilanz ist sie rund doppelt so gross wie die Schweizer Volkswirtschaft.

Wie eng sind die Fesseln für die UBS?

Entsprechend will der Bund das Risiko für die Steuerzahler möglichst klein halten. Es geht um die Frage, wie viel Risiko der Staat künftig noch tragen soll – und wie eng die Fesseln für die UBS werden. Für die Bank steht viel auf dem Spiel: Sie lobbyierte in Bern, was das Zeug hielt. Über Monate warnte sie vor Wettbewerbsnachteilen, sprach von Milliardenkosten.

Der Bundesrat dürfte zweigleisig fahren: mit strengeren Kapitalvorschriften sowie der Pflicht für Grossbanken, Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften vollständig mit Eigenkapital zu unterlegen.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Zum einen geht es um die finale Version der Eigenmittelverordnung. Im Zentrum steht das «tatsächlich verfügbare Kapital» der Bank. Politisch deutet sich dabei ein Kompromiss an, wie Blick und andere Medien im Vorfeld erfahren haben.

Vereinfacht gesagt: Bestimmte Bilanzposten dürften grundsätzlich nicht mehr als Eigenkapital angerechnet werden, etwa latente Steuerguthaben oder Software. Für die UBS soll die Verordnung dem Vernehmen nach aber abgefedert werden.

Zum anderen dürfte der Bundesrat eine Botschaft ans Parlament verabschieden, mit der die «Too big to fail»-Regeln verschärft werden sollen. Und im Zentrum steht eben die Frage, wie viel Eigenkapital die UBS für ihre Auslandtöchter hinterlegen muss. Gemäss Informationen der «NZZ» könnte der Bundesrat hier hart bleiben. Verlangt er – zum Ärger der Bank – eine vollständige Kapitalunterlegung der Auslandtöchter?

So oder so: Das nächste Wort hat das Parlament – und das letzte könnte beim Volk liegen. Gut möglich, dass am Ende eine «Lex UBS light» herauskommt: Ein Vorschlag mit etwas tieferen Kapitalanforderungen dürfte zumindest im bürgerlich geprägten Parlament die besseren Chancen haben.