Darum gehts
- Tessiner SP-Co-Präsident Sirica (37) geblitzt: 104 km/h bei 50 km/h
- Sirica rechnet mit Anklage, hoher Geldstrafe und Führerscheinentzug
- 50 km/h überschritten: Sirica entschuldigt sich öffentlich via Instagram-Video
Die Tessiner Politik kommt nicht zur Ruhe. Nach massiven Vorwürfen hat der Regierungspräsident Claudio Zali (Lega, 64) diese Woche seinen Rückzug angekündigt. Doch auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums gibt es Aufsehen: Grossrat Fabrizio Sirica (37), der gleichzeitig Co-Präsident der Tessiner SP ist, wurde mit überhöhter Geschwindigkeit auf einem Motorrad geblitzt. Das macht er in einem Instagram-Video selbst öffentlich. «Ich wurde von einem Radargerät mit 104 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erfasst.» Zuerst hatte tio.ch darüber berichtet.
Sirica spricht von einer «Dummheit» – nachdem er Wassen UR verlassen hat, sei er fälschlicherweise davon ausgegangen, dass dort Tempo 80 gelte. Er sei genau dann geblitzt worden, als er beschleunigt habe.
Drohen gar strafrechtliche Konsequenzen?
«Ein Fehler, für den ich bezahlen werde», so Sirica. Er rechnet mit einer Anklage, einer hohen Geldstrafe und einem Führerausweisentzug, «wie es auch richtig ist». Wie RSI meldet, sind zudem auch strafrechtliche Konsequenzen möglich.
Der Fehler habe ihn zum Nachdenken gebracht, sagte Sirica weiter. «Ein Fehler, bei dem ich dennoch transparent sein möchte. Ich denke, dass die Politik in dieser Zeit nicht von Superhelden leben darf, die keine Fehler machen, sondern von völliger Transparenz», so der SP-Grossrat. «Das stärkt auch den Respekt.»