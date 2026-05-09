Der Circus Knie feiert in Zürich Premiere – und selbst den prominenten Gästen stockt bei manchen Nummern der Atem.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Circus Knie begeistert auf Sechseläutenplatz in Zürich bis Juni 2026

Kaya Yanar sorgt für Lacher, während Gäste die «Todeskugel» fürchten

Zahlreiche Prominente an der Premiere

Am Freitagabend lockte der Circus Knie Prominenz, Pferdefans und Zirkusliebhaber ins Chapiteau auf dem Sechseläutenplatz. Noch bis Anfang Juni gastiert der National-Circus dort, bevor die Tournee weiterzieht. Mit dabei: spektakuläre Artistik, die berühmten Pferdenummern der Familie Knie und der deutsch-türkische Komiker Kaya Yanar (52), der nach seinem gefeierten Gastspiel 2023 exklusiv in Zürich zurückkehrt.

Gefürchtete «Todeskugel»

Schon vor Showbeginn zeigen sich die Gäste bestens gelaunt und verraten, bei welcher Zirkusnummer sie selbst weiche Knie bekämen. «Bei allem mit Höhe!», meint Moderator Sven Epiney (54). Schauspieler Walter Andreas Müller (80) und Model Manuela Frey (29) fürchten die «Todeskugel» – eine Stahlkugel, in der zehn Motorradfahrer gleichzeitig aneinander vorbeirasen. «Da würde ich sterben», ruft Walter Andreas Müller. Frey ergänzt: «Ich habe die Nummer vor ein paar Jahren gesehen und hatte solche Angst, dass etwas passiert.»

Entspannter gehts bei Kaya Yanar zu: Der seit 14 Jahren am Zürichsee lebende Comedian witzelt liebevoll über die Schweiz. 2025 kündigte der gebürtige Frankfurter an, beruflich kürzerzutreten. Unter Standing Ovations bedankt sich Yanar beim Publikum – ganz so, wie es Lindt-Patron Ernst Tanner (79) schon vor Showbeginn formulierte: «Standing Ovations verdient jeder, der etwas Positives in die Welt hinausträgt.»