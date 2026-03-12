Der Circus Knie startet ab Freitagabend in Rapperswil SG in die neue Saison. Show-Chefin Géraldine Knie wird dabei das Publikum wie gewohnt verabschieden. Doch dabei hat sie einen besonderen Trick.

Ab Freitagabend heisst es in Rapperswil SG wieder: Manege frei für die nächste Saison des Circus Knie. Bei der Premiere sind grosser Jubel und langer Applaus bereits so programmiert wie das Amen in der Kirche. Und die Verabschiedung durch Show-Chefin Géraldine Knie (53) – im doppelten Sinn.

Regelmässigen Knie-Gängern dürfte nach einigen Veranstaltungen im Chapiteau des Schweizer Nationalzirkus aufgefallen sein, dass die Tochter von Fredy Knie jun. (79) und Marie-José Knie (77) bei der Verabschiedung des Publikums stets dieselben Worte über die Lippen bringt: «Liebes Publikum. Herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Applaus. Es sind die magischen Momente, die uns alle verbinden», sagt sie. «Wir hoffen, dass wir Sie heute verzaubern konnten und danken für Ihren Besuch und Ihre Treue. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen in Ihrem Circus Knie.»

Verabschiedung kommt vom Band

Blick weiss: Die Verabschiedung hat Géraldine Knie nicht auswendig gelernt, sie kommt sogar vom Band. Doch was ist der Grund? Packt die künstlerische Leiterin des Circus Knie etwa das Lampenfieber? Oder hat sie Angst, etwas Falsches zu sagen? Blick hat beim Nationalzirkus nachgefragt.

Circus Knie bestätigt, dass das Adieu ans Publikum von Géraldine Knie aus einer vorgefertigten Aufnahme besteht. «Vor ein paar Jahren wurde entschieden, von der Verabschiedung eine Tonaufnahme anzufertigen – zur Sicherheit, denn Géraldine Knie könnte ja auch mal erkältet oder heiser sein», heisst es von der Pressestelle.

Band wird regelmässig eingesetzt

Das Band werde aber nicht nur im Krankheitsfall eingespielt. «Inzwischen wird die Tonaufnahme regelmässig eingesetzt, da die Stimme von Géraldine so immer gleich klingt - klar, deutlich und ohne technische Störer.»

Auch in dieser Saison setzt Géraldine Knie wieder auf die voraufgenommene Verabschiedung auf Band. Doch alles andere ist echt und live: Im diesjährigen Programm befinden sich Nummern mit Flugakrobatik, Illusion und auch ein chinesischer Drachentanz. Und beim Gastspiel in Zürich wird mit Kaya Yanar (53) sogar ein internationaler Gaststar vor Ort sein. Für Yanar ist es bereits die zweite Saison mit dem Knie.

