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Zappalot
Zappalot: Dario Cologna schickt uns morgendliche Grüsse
Zappalot muss wegschauen
Dario Cologna schickt morgendliche Grüsse aus Tibet
Während im Aargau mit dem Bus einfach planlos umhergefahren wird, schicken Dario Cologna und Pat Burgener einen Morgengruss aus Tibet.
Publiziert: 16:42 Uhr
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