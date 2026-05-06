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Zappalot: In Basel spazieren sie fast nackt durchs Museum
Zappalot verdeckt die Augen
In Basel spazieren sie fast nackt durchs Museum
Wie lockt man Basler Kunstfreunde ins Museum? Genau: Man lässt sie in Badehosen antraben und bietet ihnen kostenlosen Eintritt.
Publiziert: 06.05.2026 um 16:17 Uhr
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