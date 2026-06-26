DE
FR
Abonnieren

Zappalot fiebert mit
Er muss hoffen, dass sein Chef dieses Video nicht sieht

Der Gruppensieg ist geglückt und im ganzen Land beginnen die Schweizer feuchtfröhlich zu feiern. Wortwörtlich.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Zappalot
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen