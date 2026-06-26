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Zappalot: Schweizer Fans wollen Weltmeister werden
Zappalot fiebert mit
Er muss hoffen, dass sein Chef dieses Video nicht sieht
Der Gruppensieg ist geglückt und im ganzen Land beginnen die Schweizer feuchtfröhlich zu feiern. Wortwörtlich.
Publiziert: vor 18 Minuten
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