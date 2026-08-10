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Zappalot: Ex-Bachelor setzt bei Street Parade auf Würstchen
Raven mit Zappalot
Ex-Bachelor setzt bei Street Parade auf Würstchen
Vergangenes Wochenende feierten Hunderttausende Raver in Zürich an der Street Parade. Zappalot blickt für euch nochmals zurück.
Publiziert: 10.08.2026 um 17:01 Uhr
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