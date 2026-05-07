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Zappalot
Zappalot: Bei ihrem Geschenk würde jede Mutter lachen
Zappalot wird rot
Bei ihrem Geschenk würde jede Mutter lachen
Die Online-Schweiz feiert ihre Mamis – mit wilden Kosenamen, Fitness-Hypes und jeder Menge Chaos.
Publiziert: 17:27 Uhr
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