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Zappalot
Zappalot: Das Flossrennen im Thurgau ist wie Fasnacht
Zappalot im Thurgau
«Das ist wie Fasnacht auf dem Wasser»
Im Schweizer Kanton Thurgau ist immer etwas los. Aktuell lief am Wochenende das Mammut-Flossrennen. Da sind die Leute sogar so verkleidet, wie an einer Fasnacht im Februar.
Publiziert: 19:51 Uhr
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