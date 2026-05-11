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Zappalot im Thurgau
«Das ist wie Fasnacht auf dem Wasser»

Im Schweizer Kanton Thurgau ist immer etwas los. Aktuell lief am Wochenende das Mammut-Flossrennen. Da sind die Leute sogar so verkleidet, wie an einer Fasnacht im Februar.
Publiziert: 19:51 Uhr
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