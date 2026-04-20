DE
FR
Abonnieren

«Nichts ist wie es war»
«Sing meinen Song»-Star erleidet Hirnblutung nach Dreh

Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler erlitt nach den Dreharbeiten zu «Sing meinen Song» in Südafrika eine Hirnblutung. Auf Instagram berichtet sie aus dem Spital über ihre Genesung und eine veränderte Lebensperspektive.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/2
Musste nach einem TV-Dreh ins Spital: Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler erlitt im Februar 2026 eine Hirnblutung
  • Süggeler war drei Wochen im Spital, Diagnose veränderte ihr Leben nachhaltig
  • Neue «Sing meinen Song»-Staffel startete am 14. April auf VOX
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Aktuell läuft auf VOX die neue Staffel von «Sing meinen Song». Mit dabei: Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler (40). Aktuell steht sie aber nicht aufgrund ihrer musikalischen Darbietung in den Schlagzeilen. Auf Instagram macht die Sängerin öffentlich, dass sie nach den Dreharbeiten des Tauschkonzerts im Februar 2026 in Südafrika eine Hirnblutung erlitt.

«Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Spital gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert», schreibt Süggeler. Kaum zurück in Deutschland traf sie die gesundheitliche Krise. Bilder aus dem Spital zeigen die Sängerin erschöpft im Klinikbett, mit Kanülen im Arm. «Eigentlich hätte ich Zeit gebraucht, das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen», erklärte sie.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

«Nichts ist, wie es war»

Stattdessen musste Süggeler sich mit den Folgen der Blutung und einem längeren Klinikaufenthalt auseinandersetzen. Die Diagnose habe nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihren Blick auf das Leben nachhaltig verändert. «Nichts ist, wie es war, aber alles in Bewegung.»

Mehr zu «Sing meinen Song»
«Ich konnte nicht mehr aufstehen»
To Athena über schwere Zeit
«Ich konnte nicht mehr aufstehen»
Diese Newcomerin mischt «Sing meinen Song» auf!
Mit Video
«Ich habs mir manifestiert»
Diese Newcomerin mischt «Sing meinen Song» auf!
Der Graf verliert beide Eltern innerhalb kürzester Zeit
Beide Eltern tot
«Unheilig»-Sänger macht schwerste Zeit seines Lebens durch
«Ein Abschied zur richtigen Zeit – weh tut er dennoch sehr»
Mit Video
Dodo nimmt den Hut
«Ein Abschied zur richtigen Zeit – weh tut er dennoch»

Die neue Staffel von «Sing meinen Song» startete am 14. April und bringt bekannte Namen wie Giovanni Zarrella (48), Johannes Oerding (44) Mark Forster (43) oder Der Graf (56) von Unheilig zusammen. Die Folge mit Frida Gold läuft am Dienstag, 21. April um 20.15 Uhr auf VOX.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen