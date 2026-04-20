Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler erlitt nach den Dreharbeiten zu «Sing meinen Song» in Südafrika eine Hirnblutung. Auf Instagram berichtet sie aus dem Spital über ihre Genesung und eine veränderte Lebensperspektive.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler erlitt im Februar 2026 eine Hirnblutung

Süggeler war drei Wochen im Spital, Diagnose veränderte ihr Leben nachhaltig

Neue «Sing meinen Song»-Staffel startete am 14. April auf VOX War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Aktuell läuft auf VOX die neue Staffel von «Sing meinen Song». Mit dabei: Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler (40). Aktuell steht sie aber nicht aufgrund ihrer musikalischen Darbietung in den Schlagzeilen. Auf Instagram macht die Sängerin öffentlich, dass sie nach den Dreharbeiten des Tauschkonzerts im Februar 2026 in Südafrika eine Hirnblutung erlitt.

«Dieser Vorfall, der mich für drei Wochen ans Intensivbett und Spital gebunden hat, hat nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert», schreibt Süggeler. Kaum zurück in Deutschland traf sie die gesundheitliche Krise. Bilder aus dem Spital zeigen die Sängerin erschöpft im Klinikbett, mit Kanülen im Arm. «Eigentlich hätte ich Zeit gebraucht, das Erlebte zu verarbeiten und nachklingen zu lassen», erklärte sie.

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«Nichts ist, wie es war»

Stattdessen musste Süggeler sich mit den Folgen der Blutung und einem längeren Klinikaufenthalt auseinandersetzen. Die Diagnose habe nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihren Blick auf das Leben nachhaltig verändert. «Nichts ist, wie es war, aber alles in Bewegung.»

Die neue Staffel von «Sing meinen Song» startete am 14. April und bringt bekannte Namen wie Giovanni Zarrella (48), Johannes Oerding (44) Mark Forster (43) oder Der Graf (56) von Unheilig zusammen. Die Folge mit Frida Gold läuft am Dienstag, 21. April um 20.15 Uhr auf VOX.