Diese Newcomerin mischt «Sing meinen Song» auf!

Sie hat es sich gewünscht, bestellt und manifestiert – jetzt ist es Realität: Die Zürcherin Nicky B Fly ist Teil der siebten Staffel von «Sing meinen Song», die ab 16. März 2026 auf 3+ läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nicky B Fly (35) ist Teil von «Sing meinen Song» ab 16. März 2026 auf 3+

Die alleinerziehende Zürcher Künstlerin verbindet Sprachen und Genres, inspiriert mit Authentizität

Mit sieben Künstlern und Rea Garvey als Stargast umfasst die Staffel acht Teilnehmer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Sie hat es sich gewünscht. Sie hat es sich «bestellt». Sie hat es sich «manifestiert». Und jetzt ist es Realität für die Zürcherin: Die 35-jährige Nicky B Fly ist in der siebten Staffel von «Sing meinen Song» auf 3+ dabei – dem «Schweizer Tauschkonzert», bei dem Musiker gegenseitig ihre Lieder neu interpretieren.

Sie gilt als Newcomerin, ist aber keineswegs ein unbeschriebenes Blatt: Nicky B Fly hatte bereits Auftritte mit Show-Gastgeber Dodo (49) und arbeitete mit Nickless (30), der ebenfalls in der Show dabei ist, am Anti-Mobbing-Projekt «#SayHi». Die Einladung kam für sie dennoch sehr überraschend. «Ich habe mich x-mal gefragt: Ist es wirklich sicher? Wirklich? Zu 100 Prozent?» Und als sie endlich Gewissheit hatte, «schrie ich meine Freude laut hinaus», erklärt sie im Gespräch mit Blick.

Sie stemmt alles alleine

«Eine grosse Ehre und eine grosse Anerkennung» – so beschreibt Nicky B Fly die Einladung. Doch nervös war sie trotzdem. Eingeschüchtert? «Nein, als ich gehört habe, wer dabei ist, dachte ich: Wow, das ist ein wirklich guter Mix. Es hat mich inspiriert, neben solchen Namen auf dem Sofa sitzen zu können, aber eingeschüchtert hat es mich nicht.»

Für die Zürcherin ist es eine tolle Chance, zu zeigen, was sie alles draufhat. «Es ist nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen als alleinerziehende Mutter», sagt sie. «Aber genau, weil wir Mamis sind, genau, weil wir Vorbilder sind – umso mehr müssen wir Gas geben und zeigen: Es ist möglich.» «Ich wollte vieles in meinem Leben vergessen, aber ich habe gelernt, dass auch die negativen Dinge Teil von mir sind.» Statt weiter zu verdrängen, packte sie ihren Schmerz in ihre Lieder und fand darin einen eigenen Weg der Verarbeitung. In Songs wie «Compliqué» oder «Bomaye» singt Nicky B Fly von Herzschmerz und ihrem ganz persönlichen Rucksack von Tragödien und Schicksalsschlägen.

Die Künstlerin verbindet Afro-Fusion, Musikgenres und Sprachen zu etwas ganz Eigenem: mit Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch und Lingala – der Sprache ihrer kongolesischen Wurzeln.

An ihrer Seite in dieser Staffel figuriert eine Auswahl der bekanntesten Schweizer Musikerinnen und Musiker: Metal-Star Fabienne Erni (32), Leduc (37) alias Luc Oggier des Rap-Duos Lo & Leduc, Indie-Sängerin To Athena (31), Bastian Baker (34) und der bereits erwähnte Nickless. Als internationaler Stargast dabei ist der Ire Rea Garvey (52). Dodo moderiert «Sing meinen Song» zum dritten und letzten Mal. «Es ist ein richtig guter Mix von Energien. Wir haben echte Draufgänger dabei», findet die Sängerin.

Auf die Frage, wer am emotionalsten gewesen sei, antwortet Nicky B Fly: «Am besten schliesst ihr Wetten ab, bevor ihr einschaltet, wer am meisten ‹brüelet het›.»

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