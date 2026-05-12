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Spektakuläre Zeitreise
Akrobatik-Act unterstreicht Wiener Prater-Geschichte

Wien ist eine Stadt mit Geschichte. Das zeigt auch der Akrobatik-Auftritt nach den Auftritten und untermauert dabei die Geschichte des Praters.
Publiziert: vor 37 Minuten
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