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Superstar auf der Bühne
Boy George überrascht mit ESC-Auftritt in Wien

«Superstar» mit einem Superstar. Boy George singt zusammen mit Senhit das Lied «Superstar» und überrascht damit die Zuschauerinnen und Zuschauer in Wien.
Publiziert: 22:34 Uhr
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