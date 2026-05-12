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Favorit enttäuscht nicht
Finnland überzeugt mit Geigen-Auftritt

Mit einem Live-Geigen-Auftritt überzeugt Finnland beim ESC. Der Favorit gibt sich keine Blösse und bringt das Publikum in der Arena zum Kochen.
Publiziert: 22:05 Uhr
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