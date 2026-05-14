DE
FR
Abonnieren

«Der beste Song des Abends»
Schweizer Auftritt kommt bei ESC-Fans richtig gut an

Am Donnerstag entscheidet sich, ob Veronica Fusaro (29) mit «Alice» ins ESC-Finale einzieht. Die Fans sind mit einigen Ausnahmen begeistert vom Schweizer Song.
Publiziert: 15:45 Uhr
Kommentieren
Eurovision Song Contest 2026
Was sagst du dazu?
Meistgelesen