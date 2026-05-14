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ESC Wien: So kommt Fusaros Song «Alice» bei den Fans an
«Der beste Song des Abends»
Schweizer Auftritt kommt bei ESC-Fans richtig gut an
Am Donnerstag entscheidet sich, ob Veronica Fusaro (29) mit «Alice» ins ESC-Finale einzieht. Die Fans sind mit einigen Ausnahmen begeistert vom Schweizer Song.
Publiziert: 15:45 Uhr
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Karin Frautschi
Reporterin Blick
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