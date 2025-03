Eurovision-Fieber in Basel: Am Donnerstagmittag startet die zweite Ticketverkaufswelle für den ESC 2025. Es gibt also eine zweite Chance für Menschen, die bislang beim Verkauf leer ausgegangen sind.

So kommst du am Donnerstag an ESC-Tickets

1/8 Am Donnerstag, 27. März 2025, um 12 Uhr, startet die zweite Runde des ESC-Ticketverkaufs. Foto: SRG SSR

Darum gehts Ticketvorverkauf Eurovision Song Contest 2025 geht am Donnerstag in zweite Runde

Neun Shows geplant, darunter Liveshows und Generalproben für Halbfinale und Finale

50'000 bis 60'000 Besucher erwartet, Ticketpreise zwischen 10 und 350 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Am Donnerstagmittag blicken viele ESC-Fans gespannt auf ihren Bildschirm. Um 12 Uhr gehen die nächsten Tickets für den Eurovision Song Contest 2025 in der Basler St. Jakobshalle in den Vorverkauf. «Wir rechnen mit total 50'000 bis 60'000 Besucherinnen und Besuchern für die neun Shows», erklärte Edi Estermann, Head of Communication ESC 2025, vor dem Start der ersten Verkaufswelle Ende Januar gegenüber Blick. Insgesamt 42'000 Tickets sind während der ersten Runde für die neun Shows verkauft worden. Neun Shows? Kenner des ESC wissen, dass nicht nur für die zwei Halbfinale und das Finale Tickets in den Verkauf gehen, sondern auch für zwei Generalproben. Und auch sonst ist der Vorverkauf für den grössten Musikwettbewerb der Welt nicht ganz simpel. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer kann Tickets kaufen?

Hast du dich für den Vorverkauf bis zum 10. Januar registriert? Wenn nicht, sieht es leider schlecht aus: Interessierte mussten sich bis zum genannten Datum unter www.ticketcorner.ch/esc anmelden. Danach wurden Bots, Weiterverkäufer und andere Beteiligte am Schwarzmarkt ausgefiltert. «Das sind erfahrungsgemäss sehr viele, die Zahl der Bots und Reseller geht in die Tausende», so Edi Estermann. Registriert haben sich 500'000 Interessenten, die Hälfte davon aus der Schweiz. Danach folgen Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, die USA, Spanien, die Niederlande und Italien. Wichtig: Ohne Registrierung wird man nicht zum Vorverkauf – auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt – zugelassen.

Falls du deinen persönlichen Code schon bei der ersten Vorverkaufswelle gebraucht hast, bist du bei der zweiten Verkaufswelle nicht mehr zugelassen.

Welche Tickets gibt es?

In der St. Jakobshalle gibt es sowohl Steh- als auch Sitzplätze. Die Stehplätze sind am teuersten, weil sie am nächsten an der Bühne liegen. Die Preise bewegen sich zwischen 350 Franken für einen Stehplatz im Live-Finale bis zu 10 Franken für einen Sitzplatz mit limitierter Sicht bei der Nachmittagsprobe der Halbfinale.

So sieht der Saalplan der ESC-Shows in der St. Jakobshalle aus.

Wie viele Shows gibt es?

Die Liveshows finden jeweils am 13. Mai 2025 (erstes Halbfinale), 15. Mai 2025 (zweites Halbfinale) und 17. Mai 2025 (grosses Finale) statt. Zuvor gibt es eine Evening Preview Show (am Abend vor der Liveshow) und eine Afternoon Preview Show (am Nachmittag vor der Liveshow). Das sind Generalproben, bei der fast alles gleich abläuft wie in der Liveshow. Einzig ein Fake-Voting wird eingesetzt, und die Künstlerinnen und Künstler bleiben nicht gleich lang im Green Room. Spannend: Falls es zu einer Panne oder Übertragungsschwierigkeiten während der Liveshow kommt, wird die Evening Preview Show vom Vorabend gesendet.

Wie viele Tickets kann ich kaufen?

Die Ticketinteressenten, die die Registrierung hinter sich gebracht haben und erfolgreich von Ticketcorner geprüft wurden, erhielten in den Tagen vor dem Vorverkauf – auch vor der zweiten Vorverkaufswelle – einen Code für den Presale. Mit diesem können insgesamt vier Tickets gekauft werden. Aber Achtung! Diese müssen alle in derselben Bestellung erfasst sein. Ist der Code einmal benutzt, kann er auch bei einer weiteren Ticketwelle nicht mehr benutzt werden.

Ich will nur Tickets fürs Finale. Wie hoch sind meine Chancen?

Die Liveshow des Finales ist natürlich die begehrteste ESC-Show, deswegen sind die Chancen entsprechend kleiner, dort im Vorverkauf durchzukommen. Aber mit den beiden Generalproben, die am Nachmittag beziehungsweise am Tag zuvor stattfinden, gibt es gute Alternativen, bei der man die ESC-Show wie gewohnt sieht.

Wenn ich heute leer ausgehe, kriege ich keine Tickets mehr?

Eventuell schon. Die SRG wird nach der zweiten Verkaufswelle kommunizieren, ob es noch eine dritte geben wird. Zudem wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Resale-Plattform von Ticketcorner aufgeschaltet, auf der Personen, die dem ESC doch nicht beiwohnen können, ihr Ticket zu regulierten Preisen weiterverkaufen können.

Welches Land tritt in welchem Halbfinale an?

Das wurde am Dienstag, 28. Januar 2025, in Basel ausgelost. Die Aufstellung ist wie folgt:

Die Halbfinal-Aufteilung im Überblick Erstes Halbfinale vom 13. Mai 2025 Erste Hälfte: Schweden

Ukraine

Slowenien

Island

Estland

Polen

Portugal Zweite Hälfte: Niederlande

Aserbaidschan

Albanien

San Marino

Belgien

Zypern

Kroatien

Norwegen Stimmberechtigt mit Auftritt ausser Konkurrenz: Schweiz

Italien

Spanien Zweites Halbfinale vom 15. Mai 2025 Erste Hälfte: Österreich

Litauen

Armenien

Montenegro

Griechenland

Irland

Australien

Lettland Zweite Hälfte: Tschechien

Israel

Malta

Finnland

Dänemark

Luxemburg

Georgien

Serbien Stimmberechtigt mit Auftritt ausser Konkurrenz: Deutschland

Frankreich

Ich habe mich nicht für den Vorverkauf registriert. Was mache ich nun?

Die Tickets für das grösste Public Viewing der Schweiz im benachbarten St. Jakob-Park sind vergriffen, ob Resttickets noch in den Verkauf gehen, ist offen. Doch auch ohne Ticket kann man in Basel das ESC-Fieber geniessen. Auf dem Barfüsserplatz, dem «Eurovision Square» gibt es Konzerte, im Eurovision Village in der Basler Messe gibt es neben Auftritten auch ein Public Viewing. Basel wird während der ESC-Woche also zur Festhütte.