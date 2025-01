Nemo verschiebt Europa-Tournee

1/2 ESC-Star Nemo muss die für Frühjahr geplante Tour verschieben. Foto: Instagram

Fynn Müller People-Redaktor

Schlechte Nachrichten für Nemo-Fans: Der Schweizer ESC-Star muss die für Frühjahr 2025 geplante Tour um ein halbes Jahr nach hinten verschieben. Auf Instagram entschuldigt sich Nemo bei den Fans.

«Hallo ihr Lieben, es fällt mir wirklich schwer, euch mitzuteilen, dass meine Europa-Tour dieses Jahr verschoben werden muss. Die neuen Termine sind nun für Ende November und Dezember angesetzt», beginnt Nemo das Statement.

Nemo wisse, wie sehr sich die Leute auf den Frühling gefreut haben. «Ihr kennt mich – ihr wisst, wie viel es mir bedeutet, euch zu treffen und für euch aufzutreten.»

Grund für die Absage

Letztes Jahr habe Nemo eine sehr wichtige persönliche Erkenntnis gewonnen: Grossartige Dinge brauchen Zeit. «Und wenn ich es nicht zur Priorität mache, genügend Zeit für neue Musik einzuplanen, wird sie keine Chance haben, grossartig zu werden», so Nemo.

Im Wirbelwind nach dem Eurovision Song Contest hätte Nemo im vergangenen Jahr insgesamt nur etwa drei Wochen Zeit gehabt, um neue Songs zu schreiben und zu produzieren – «das ist bei weitem nicht genug, um das Album zu erschaffen, von dem ich träume.»

Nemo arbeite schon seit ein paar Wochen an dieser Platte und ist «sehr zuversichtlich, dass es die richtige Entscheidung ist.» Das Verschieben der Tour gebe Nemo Zeit und die Möglichkeit, sich in den kommenden Monaten voll und ganz auf die Musik und die Welt zu konzentrieren, die der ESC-Star begonnen habe zu erschaffen. «Eine Welt, von der ich weiss, dass ihr euch auch in sie verlieben werdet. Ich möchte das beste Werk meines Lebens schaffen – und wenn es fertig ist, möchte ich mit euch auf Tour so richtig durchdrehen!»

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.