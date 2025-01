1/5 Die nächste Zeit heisst es auf Instagram wohl «Findet Nemo» – auch wenn man damit nicht sehr erfolgreich sein wird. Foto: Keystone

Auf einen Blick Nemo arbeitet in London an neuem Album und nimmt Social-Media-Auszeit

ESC-Star fokussiert sich intensiv auf Musikproduktion im Norden Londons

Nemo trifft sich mit Kollegen zum Mittagessen und arbeitet bis in die frühen Morgenstunden

Silja Anders Redaktorin People

«Es ist der 11. Januar» – so beginnt Nemo den neuesten Post auf Instagram. In dem Video sitzt Nemo in einem fahrenden Auto, trägt einen grauen Wollpullover und eine rot-grün-weiss-karierte Mütze.

Der ESC-Star lebt inzwischen in London und scheint dort fleissig Musik zu machen. Und genau das ist es, was Nemo mit seinem Video ansprechen möchte. Das neue Album von Nemo ist derzeit in Produktion und Nemo blickt auf den aktuellen Entstehungsprozess. «Mia, Liam und ich, ein wunderschönes Studio irgendwo im Norden von London. Wir wachen spät auf, treffen uns zum Mittagessen und machen uns dann ans Werk, arbeiten, bis der Morgen uns dazu zwingt, nach Hause zu gehen», schreibt Nemo zu dem Post.

Kopf und Herz für die Musik frei machen

Dieses Album zu machen, sei alles, wovon Nemo jemals geträumt habe, gesteht das Bieler Gesangstalent. Die Tage würden nur so an Nemo vorbeifliegen. Um jedoch genug mentale Kapazität für das Album zu haben, ist Nemo zu einem Entschluss gekommen, der viele Fans etwas enttäuschen dürfte: «Ich nehme mir eine Auszeit von Social Media, um Raum in meinem Kopf und meinem Herzen für die Songs zu machen», erklärt Nemo.

Nemo könne sich nach eigener Aussage nicht daran erinnern, wann Nemo so fokussiert und verliebt in den Entstehungsprozess der Musik gewesen sei. «Es gibt so viel zu sagen, sowohl mit Musik als auch mit Worten», schreibt Nemo und sagt, wie dankbar Nemo sei. Wann Nemo sich wieder auf den sozialen Medien zurückmelde würde, verrät das ESC-Wunder nicht. Jetzt scheint Nemo sich erst einmal auf das neue Album zu konzentrieren. Doch man darf sich wohl sicher sein, dass man schon bald wieder von Nemo hören wird. Bis dahin braucht man auf Instagram nicht «Findet Nemo» zu spielen.