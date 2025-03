1/11 In Basel wurde bei einer Pressekonferenz das Rahmenprogramm für den ESC vorgestellt. Regierungspräsident Conradin Cramer versprach ein Fest für alle. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Basel veröffentlicht umfangreiches Rahmenprogramm für Eurovision Song Contest 2025

Eurovision Village, EuroClub und EuroCafé bieten Konzerte und Unterhaltung

Fünf City Venues geplant, Eurovision Village fasst bis zu 12'000 Besucher Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die «drei scheenschte Dääg» sind für dieses Jahr Geschichte, schon steht die nächste Party in der Stadt Basel an. Der Austragungsort des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) hat sein Rahmenprogramm für die Woche vom 10. bis 17. Mai 2025 veröffentlicht. Und dieses zeigt: In der Innenstadt kommt keiner am grössten Musikwettbewerb der Welt vorbei. Ob das die «siebe scheenste Dääg» werden?

«Wir haben uns viel vorgenommen. Der ESC soll nicht nur während der Shows in der Stadt präsent sein, sondern während der Woche an ganz viel verschiedenen Orten», sagte Conradin Cramer, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt an der Medienorientierung am Montagmorgen in der Messe Basel. «Der ESC ist viel mehr als eine Fernsehshow. Und genau deshalb haben wir dieses umfangreiche Begleitprogramm auf die Beine gestellt.» So können auch Menschen, die keines der begehrten Tickets für die ESC-Shows ergattert haben, das ESC-Feeling spüren können. In fünf «City Venues» wird der ESC neben der St. Jakobshalle und dem St. Jakob-Park gefeiert. Ein Überblick.

Eurovision Village

In der Basler Messe, in der Halle 1, wird das Eurovision Village, vom 10. bis 17. Mai 2025 seinen Platz finden. Bis zu 12'000 Besucher können dort Konzerte hören, sich an zwölf Ständen verpflegen und mit Merchandise und anderen Sponsoren-Artikel eindecken. Nicht nur die ESC-Shows werden dort übertragen, auch Konzerte sind geplant. Verkündet wurden bislang die Auftritte der österreichischen ESC-Gewinnerin von 2014 Conchita Wurst (36), dem Schweizer ESC-Viertplatzierten von 2019, Luca Hänni (30), dem Schweizer ESC-Vertreter von 2023, Remo Forrer (23), und der Basler ESC-Sängerin von 2011, Anna Rossinelli (37). Zudem werden die Bands Timebelle und Sinplus, die die Schweiz 2017 respektive 2012 am ESC vertreten haben, genauso dabei sein wie Acts des diesjährigen ESC-Jahrgangs.

Und: Auch für Nicht-ESC-Fans wird etwas geboten. So werden die beiden Neunziger-Acts Rednex («Cotton Eye Joe», «The Spirit of the Hawk») und Snap! («Rhythm Is A Dancer», «The Power») auftreten und auch die Abba-Tributeshow «ABBA Gold – The Concert Show» dabei sein. Durchs Programm führen die Basler Sängerin Tanja Dankner (50), die Basler Dragqueen Odette Hella’Grand (ewige 39), und der Basler Komiker Joël von Mutzenbecher (37). Tickets für das Eurovision Village braucht es nicht.

EuroClub & EuroCafé

Der EuroClub ist gleich gegenüber dem Eurovision Village ein weiterer Treffpunkt für rund 3000 feierwütige ESC-Fans. Eröffnet wird der Ort am 10. Mai 2025 noch mit einem breiteren Musikmix, ab Sonntag werden dann die ESC-Klänge in der Messe Basel dominieren. Auch Auftritte wurden angekündigt: So wird die dänische ESC-Gewinnerin von 2013, Emmelie de Forest (32), der österreichische ESC-Teilnehmer von 2018, Cesár Sampson (41), und die ukrainische ESC-Teilnehmerin von 2024, Jerry Heil (29) neben diesjährigen ESC-Acts auf die Bühne treten. Tickets für den EuroClub gibt es ab Dienstag, 18. März 2025 um 12 Uhr hier. Die Party-Location öffnet je nach Tag zwischen 21 und 23 Uhr und bleibt bis etwa drei bis fünf Uhr geöffnet.

Im selben Gebäude wie der EuroClub befindet sich das EuroCafé. Das ruhigere Pendant zum EuroClub ist von 16 bis 23.30 Uhr geöffnet und beherbergt eine Karaokebar, Foodstände und Plätze zum Ausruhen. Der Eintritt ist frei.

Eurovision Square

Auf dem Barfüsserplatz gibt es vom 10. bis 17. Mai 2025 ein Musikfestival, das nicht nur den Eurovision Song Contest in den Vordergrund stellt. Auf der Bühne stehen Acts aus Basel, der Region und den grenznahen Gebieten in Frankreich und Deutschland, jeder Tag steht unter einem besonderen Motto. Am Eurovision Day, der am Mittwoch, 14. Mai 2025 stattfindet, treten unter anderem Michael von der Heide (53) und Anna Rossinelli auf. Am Sonntag, 11. Mai 2025 findet der Jazz Day statt, am Donnerstag, 15. Mai 2025, steht der Tag unter dem Motto Pop & Karaoke.

Eurovision Boulevard

Der Eurovision Boulevard erstreckt sich vom Badischen Bahnhof Basel bis zum Bahnhof Basel SBB und entlang des Rheinufers. Hier soll es Verpflegungsstände haben sowie sogenannte «Busking Bühnen», auf denen Strassenmusiker zwischen 13 und 23 Uhr spielen können, Sitzgelegenheiten und ESC-Dekoration. Spannend: Lokale dürfen im Innenraum während der ESC-Woche rund um die Uhr geöffnet haben.

Eurovision Street

Die Eurovision Street in der Basler Steinenvorstadt bietet ein ähnliches Programm wie der Eurovision Boulevard, allerdings in konzentrierterer Form. Die Öffnungszeiten hier sind länger: Unter der Woche gibt es Programm bis 0 Uhr, am Wochenende bis 2 Uhr.

Fokus auf Vielfältigkeit

«Der ESC soll ein Fest für alle sein», betonte Diana Segantini, Head of Public Value ESC Basel. So werden diverse Vereine und Gruppen aus der Stadt und Region ins Fest miteinbezogen. Der Chor «Singsieme» der Organisation insieme Basel wird im Eurovision Village genauso auftreten wie der «Weischno»-Chor von Alzheimer beider Basel und das Jugendorchester Knaben- und Mädchenmusik Basel. Am Eurovision Boulevard wird das Tanzfest Basel die Bühnen bespielen können. Am Eurovision Square werden die Gewinner des vorab veranstalteten School Song Contests auftreten.

Spannend: Mit «Sing! Basel» gibt es eine Aktion, bei der zuerst auf dem Eurovision Square, später auch im Eurovision Village und am Finalabend schliesslich in der Arena plus im Basler St. Jakob-Park die Anwesenden dazu animiert werden, miteinander zu singen.

Im Historischen Museum Basel gibt es zudem eine ESC-Ausstellung. Die gross angekündigte ESC-Disco für Menschen über 60, die am 3. Mai 2025 in Zusammenarbeit mit Pro Senectute organisiert wird, sei schon bald ausverkauft.

Anreise

Für die optimale Anreise und Abreise raten die Organisatoren, das Auto zu Hause zu lassen. Dafür haben die öV-Verantwortlichen ihr Angebot aufgestockt. In und um Basel fahren auch unter der Woche ESC Night Lines, am Finalabend fahren Extrazüge in die grösseren Städte im In- und sogar Ausland. Ab dem 31. März 2025 wird auch ein ESC-Tram und ein ESC-Bus das Basler Stadtbild prägen. Cool: Inhaber von ESC-Show-, Arena-Plus- und EuroClub-Tickets können innerhalb des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW), des Regio Verkehrsverbunds Lörrach (RVL) sowie im Gebiet von Distribus kostenlos an- und abreisen. Mehr Informationen zu den Extrazügen gibt es hier.

Den Ticker der Medieninformation findest du hier.

17.03.2025, 10:53 Uhr 17.03.2025, 10:53 Uhr Zum Schluss ein grosses Lob Zum Ende der Medieninformation lobt der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer alle Involvierten. «Danke, dass ihr Tag und Nacht für die grosse ESC-Party arbeitet», sagt er, nachdem das reiche Programm präsentiert wurde. Damit endet die Veranstaltung. 17.03.2025, 10:40 Uhr 17.03.2025, 10:40 Uhr «Lasst das Auto zu Hause!» «Parkplätze sind in Basel äusserst knapp», heisst es von Seiten der Veranstalter. Darum sei man besonders klug, wenn man mit dem Zug anreise. Das ÖV-Angebot werde während des ESC erheblich ausgebaut. Alle Details da findet man hier. Extrazüge werden auf sbb.ch publiziert. 17.03.2025, 10:38 Uhr 17.03.2025, 10:38 Uhr Ü60-Disco ist schon fast ausverkauft Die Veranstalter vom ESC in Basel haben sich einiges ausgedacht, um alle Bevölkerungsgruppen in die grosse Party einzubeziehen. Ein Angebot stösst auf besonders positives Echo: Die Ü60-Disco sei schon fast ausverkauft, heisst es an der Medieninformation. 17.03.2025, 10:34 Uhr 17.03.2025, 10:34 Uhr Der Basler ESC soll für alle was bieten Unter dem Titel «Public Value» möchten die Verantwortlichen vom Basler ESC dafür sorgen, dass die ganze Bevölkerung etwas von der Mega-Veranstaltung hat. So sollen nicht nur Profis, sondern auch viele lokale Musikprojekte zu ihren Auftritten kommen. Hier ein kleiner Auszug aus dem Programm: Die Juventus Musica Basel wird auftreten, der Weischno-Chor mit Musikerinnen und Musikern mit Demenz, der Superar Suisse Chor & Orchester und viele mehr. 17.03.2025, 10:26 Uhr 17.03.2025, 10:26 Uhr Musikfestival auf dem Barfüsserplatz Der Barfüsserplatz bekommt während der ESC-Zeit einen neuen Namen und heisst vom 10. bis zum 17. Mai Eurovision Square. Jeder Tag bietet ein anderes musikalisches Motto. Zum Beispiel: Jazz Day: Kooperation mit «Em Bebby sy Jazz», dem traditionsreichen Jazz-Festival in Basel

Kooperation mit «Em Bebby sy Jazz», dem traditionsreichen Jazz-Festival in Basel Klassik & Crossover Day: Unter anderem präsentiert das Sinfonieorchester Basel klassische und genreübergreifende Klänge

Unter anderem präsentiert das Sinfonieorchester Basel klassische und genreübergreifende Klänge Hip-Hop Day: Bühne für Rap, Urban Beats und Breakdance

Bühne für Rap, Urban Beats und Breakdance Eurovision Day: Ein Tag voller ESC-Hits und Überraschungen

17.03.2025, 10:23 Uhr 17.03.2025, 10:23 Uhr ESC-Superstars beehren Basel Musikalisch gibt es auf Eurovision-Village-Bühne einiges zu hören. Ehemalige Schweizer ESC-Acts wie Remo Forrer (2023), Luca Hänni (2019), Timebelle (2017), Sinplus (2012) und Anna Rossinelli (2011) treten ebenso auf wie internationale Stars, darunter Conchita Wurst (ESC Siegerin für Österreich 2014) und 90ies-Ikonen wie Rednex und SNAP!. Zudem werden zahlreiche aktuelle ESC-Delegationen erwartet. Ergänzt wird das Programm durch «ABBA Gold – The Concert Show», lokale Chöre, Musikgruppen und DJs. 17.03.2025, 10:12 Uhr 17.03.2025, 10:12 Uhr Mega-Party im Eurovision Village Die Halle 1 der Messe Basel wird täglich ab 12 Uhr zur Mega-Party-Location vom ESC in Basel. 12’000 Menschen passen in die Halle, es wird einen Gastro- und einen Party-Bereich geben. Ausserdem treten auf einer kleinen Bühne verschiedene Musikstars auf.

17.03.2025, 10:10 Uhr 17.03.2025, 10:10 Uhr «Der ESC ist mehr als eine TV-Show» Projektleiter Beat Läuchli hat nun das Wort. Er wird erklären, was Gäste am ESC in Basel alles erleben können. Und das sei eine ganze Menge, verspricht er. «Der ESC ist mehr als eine TV-Show», sagt er. 17.03.2025, 10:08 Uhr 17.03.2025, 10:08 Uhr Der ESC soll nachhaltig wirken «Der ESC-Effekt soll nicht sofort verpuffen», sagt Conradin Cramer. Man wolle, dass Basel den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleibt. So, wie es bei anderen Austragungsorten der Fall gewesen sei. 17.03.2025, 10:06 Uhr 17.03.2025, 10:06 Uhr Grosse Ambitionen von Basel Conradin Cramer, der Regierungspräsident von Basel-Stadt, begrüsst die Medienschaffenden. «Wir haben uns für den ESC viel vorgenommen», verspricht er. Der ESC soll nicht nur während der Shows, sondern in der ganzen Stadt präsent sein. Man wolle Basel im besten Licht präsentieren, sagt er. Weitere Einträge laden