1/11 Comeback auf die ESC-Bühne: Gunvor wird am 13. Mai 2025 auf der Bühne im Euroclub in Basel auftreten. Foto: THOMAS LUETHI / HEG

Sie holte zwar alles andere als ein Glanzresultat, doch auch über 25 Jahre später erinnern sich viele an den Null-Punkte-Auftritt von Gunvor Meyer (50), ehemals Guggisberg, am Eurovision Song Contest 1998 in Birmingham (Grossbritannien). «Ich werde noch heute regelmässig auf den Auftritt angesprochen», sagt Gunvor zu Blick. Nun kehrt sie mit ihrem Titel «Lass ihn» auf die ESC-Bühne zurück.

«Ich freue mich sehr auf dieses Heimkommen», so die Musikerin. In der Nacht nach dem ersten Halbfinal, am 13. Mai 2025, wird sie auf die Bühne des Euroclubs treten. Der Euroclub ist das Lokal in der Messe Basel, in der Fans aus aller Welt zusammenkommen und zur ESC-Musik tanzen. Abgerundet wird das Ganze mit Kurzauftritten von Acts aus dem aktuellen, aber auch aus vergangenen Jahren. So wie an jenem Abend eben Gunvor. «Ich habe seit meiner Teilnahme den Kontakt zur ESC-Fangemeinde nie verloren. Es ist immer schön, mit ihnen zu feiern», sagt Gunvor.

Guildo Horn biss Gunvor in die Akkreditierung

Auf ihre Zeit am Eurovision Song Contest schaut sie gerne zurück: «Es war superspannend für mich. Diese riesige Bühne und das Gefühl, vor rund 90 Millionen Menschen aufzutreten, vergesse ich nie mehr.» Besonders die Begegnung mit dem damaligen deutschen Vertreter, Guildo Horn (62), ist ihr in Erinnerung geblieben. «Statt mich mit der Hand oder mit Küsschen zu begrüssen, biss er in meine Akkreditierung. Danach hatte ich seinen Zahnabdruck darauf», erzählt sie mit einem Lachen.

Doch nicht nur der Auftritt am ESC in Basel ist für Gunvor eine Herzensangelegenheit. Vor kurzem eröffnete sie an ihrem Wohnort Gersau SZ das Boutique-Hotel Fähri inklusive Gunvor's Music & Billard Lake Bistro. Vor Ort waren unter anderen die Berner Mundart-Musikerin Natacha (59), Countrylady Suzanne Klee (79), Ex-Miss-Schweiz Anita Buri (46), Schauspieler Urs Althaus (69) und der ehemalige Spitzensportler Donghua Li (57). «Es war ein gelungenes Fest mit über 80 Personen», freut sich die Sängerin mit Berner Wurzeln.

0:29 ESC-Kandidatin 1998: Gunvor eröffnet «Boutique-Hotel Fähri»

ESC-Public-Viewing in Gersau SZ

Die Gaststätte führt Gunvor gemeinsam mit ihrem Mann Roland Meyer (59), auch Sohn Marlon (10) hilft im Betrieb mit. Es steht ausser Frage, dass der Geist des Eurovision Song Contests auch im Lokal am Vierwaldstättersee zu spüren sein wird. «Natürlich werde ich diesen Anlass auch bei mir feiern», sagt sie. Schon bei der Eröffnung sang sie ein über zehnminütiges Hitmedley des Musikwettbewerbs, dieses will sie auch während der ESC-Woche sowohl in Basel als auch in ihrem Lokal singen. «Und natürlich werden wir alle gemeinsam den ESC im Lokal schauen. So machts am meisten Spass!»

Tickets für Gunvors Auftritt im Euroclub in der Messe Basel gibts online bei der Messe Basel.