Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

Zwei Wochen vor dem Zügeltermin steht Mia Madisson (28) ohne Wohnung da. Zusammen mit Ehemann Matteo Rocco (32) und Tochter Sarabi (3 Monate) wollte sie nach Bülach ZH ziehen, doch die neuen Nachbarn wollten die Ex-«Bachelor»-Kandidatin nicht im Haus haben. Die Reaktionen auf Madissons Post auf Instagram sind zahlreich, viele nehmen Anteil am Schicksal des Reality-Stars. Auch Suzanne Klee (79) ist auf das Zügeldrama aufmerksam geworden. Die Country-Sängerin hat sich bei Blick gemeldet. Mit einem Wohnungsangebot für Mia!

«Ich hätte die ideale Wohnung für die kleine Familie, einzugsbereit in meiner tollen Liegenschaft.» Klee wohnt im Dörfchen Hallau im Kanton Schaffhausen, 10 Minuten von der deutschen Grenze und rund 25 Minuten mit dem Auto von Bülach ZH entfernt. Die Wohnung ist laut Klee 130m2 gross und hat zwei Terrassen, eine Wohnküche und befindet sich «in einem historisch coolen Haus». Mietzins pro Monat: 1699 Franken inklusive Nebenkosten.

«Hier ist alles easy und wir haben es schön»

Als sie den Bericht über Madisson gesehen habe, sei für sie klar gewesen, dass sie helfen wolle. So gehe man nicht mit Menschen um. «Ich kenne sie zwar nicht, aber was ist jetzt an dieser Person falsch? Sie kann ihr Leben doch führen, wie sie will!» Der Vermieter hätte vorher klären sollen, wen er für passend halte und wen nicht, findet Klee. In Hallau, da ist sich die Sängerin sicher, hätte Mia ihre Ruhe, sei schnell in Zürich und werde nicht von anderen Leuten verurteilt. «Hier ist alles easy und wir haben es schön.»

Klees Wohnung steht aktuell leer, gerade hat sie sie in der Lokalzeitung inseriert. Aber: «Melde dich bei mir Mia, du würdest gut hierher passen.»