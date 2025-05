In Basel wurde die Partysaison zum ESC am Samstag eingeläutet. Den Anfang machten über 1200 Menschen über 60.

Senioren raven an der 60+ Disco am ESC

1/19 Wilde Party für Menschen über 60: In Basel tanzten über 1200 Menschen im Rahmen des ESC. Darunter auch Marie-Anne (77, links) und Lucia (75) aus dem Kanton Jura. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts ESC-Disco 60+ in Basel: Ausgelassene Stimmung und Weltrekord

Alt Bundesrätin Widmer-Schlumpf und ESC-Moderatorin Studer unter den Gästen

1253 Menschen über 60 tanzten auf zwei Tanzflächen ab 13 Uhr

Getreu dem ESC-Beitrag von Paola (74), «Bonjour, Bonjour» lud am Samstag die SRG und Pro Senectute in der Messe Basel zur grossen ESC-Disco 60+. 1253 Menschen nahmen am Event teil. Weltrekord, sagen die Organisatoren. Die Stimmung? Ausgelassen und freudig.

«Wir gehen ja gerne und viel tanzen, aber das hier ist einmalig», schwärmen Astrid Kehl (76) und Stephan Wottreng (75) aus Therwil BL. «Und erst noch fast vor unserer Haustüre. Schade, dass es so ein Event nicht regelmässiger gibt.»

Alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf freut sich über Event

Auf zwei Tanzflächen konnten die Menschen über 60 sich austoben, auf dem einen lief Pop und Rock, auf dem anderen lag der Fokus auf Schweizer Musik. Begonnen hat der Anlass bereits um 1 Uhr nachmittags, einige der Tanzhungrigen standen schon weit vorher an. Zwanzig Minuten nach Türöffnung wurde auf dem Pop'n'Rock-Floor bereits wild getanzt. Auch wenn der Fokus eher auf Hits wie «Twist Again» von Chubby Checker (83) und «(I Can't Get No) Satisfaction» der Rolling Stones anstatt ESC-Hits lag.

Das Spektakel liess sich auch die Alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf (69) nicht entgehen. «Ich gehe regelmässig mit meinem Mann tanzen», sagt die Stiftungsrätin von Pro Senectute im Gespräch mit Blick. Tanzveranstaltungen seien für Menschen im Alter ideal «um sich zu begegnen, miteinander fröhlich zu sein, zu tanzen und sich zu bewegen. Es ist aber auch wichtig, zu zeigen, dass man in jedem Alter Freude haben kann am Tanzen». Das sei ein gesellschaftlich wichtiges Zeichen. «Und das gehört auch zum ESC.»

ESC-Hosts Studer und Brugger in der Menge

Auch die ESC-Moderatorin dieses Jahres, Sandra Studer (56) mischte sich mit Tochter Lili (24) unters Publikum, obwohl beide noch zu jung für die Veranstaltung sind. «Ich bin undercover da», meint sie mit einem Lachen zu Blick. Sie kenne ähnliche Tanzveranstaltungen im kleineren Rahmen durch ihre Familie in Spanien. «Dort gehen die älteren Menschen regelmässig tanzen. Ich finde das wunderschön.»

Studers Besuch galt aber auch ihrer Kollegin Hazel Brugger (31). Sie nutzte den Anlass, um einen Einspieler für die grosse Live-Show von nächster Woche zu drehen. Dabei liess sich Brugger auch auf Tänzchen mit den Anwesenden ein.

Michael von der Heide trat auf

Genossen hat die Stimmung auch Michael von der Heide (53), der die Schweiz am ESC 2010 in Oslo mit dem Lied «Il pleut de l'or» vertrat. «Die Stimmung ist super, da kann man sich nur auf unseren Basler ESC freuen», sagt er nach seinem Auftritt. Er gab nicht nur seinen ESC-Song, sondern auch sein neues Lied «Tomber en Løve» und eine Reprise mit Paolas «Cinéma» zum Besten. Von der Heide: «Diese Leute wissen, wie man feiert. Die haben richtig Erfahrung!»