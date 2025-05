Bühne frei für Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer. Die drei ESC-Hosts berichten von ihren ersten Erfahrungen bei den Proben zum Eurovision Song Contest in Basel.

«Diese Bühne ist das Krasseste, was ich je gesehen habe»

1/6 Probe auf der grossen ESC-Bühne: Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer (v.l.) üben ihren grossen Moderationsjob. Foto: SRG SSR / Alessandra Martinelli

Darum gehts ESC-Moderatorinnen proben in der St. Jakobshalle für den grössten Moderationsjob

Technisch beeindruckende Bühne mit LED-Wand und vielen beweglichen Elementen

Drei Moderatorinnen: Hazel Brugger (31), Michelle Hunziker (48) und Sandra Studer (56)

Diese Woche standen sie auf der grossen ESC-Bühne in der St. Jakobshalle und gingen die drei Live-Shows durch: Hazel Brugger (31), Michelle Hunziker (48) und Sandra Studer (56) probten für den wohl grössten Moderationsjob ihres Lebens.

«Diese Bühne ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Die macht technisch Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Es hat beispielsweise eine LED-Wand, die plötzlich durchsichtig sein kann», sagt Hazel Brugger nach den ersten Stunden in den heiligen ESC-Hallen. «Der erste Eindruck ist überwältigend», schwärmt auch Sandra Studer. «Die Bühne selbst gibt schon total viel her. Es bewegt sich gefühlt alles. Das einzige Fixe sind meine Moderations-Gspönli.»

Assistent und Teleprompter zur Hilfe

Der Moderationsjob am ESC ist mit viel Koordination verbunden. «Ganz wichtig ist, dass wir wissen, wo wir stehen», sagt Michelle Hunziker. Extra für diese Aufgabe haben die drei einen Assistenten, der sie von Position zu Position führt. «Er hat alles im Griff und ist mit der Regie in Kontakt», erklärt sie weiter.

Hilfe haben die Moderatorinnen auch vom Teleprompter, auf dem sie ihren Moderationstext sehen. «Es gibt viele Dinge, die klar und korrekt sein müssen. Dort ist man froh, darf man ablesen, beispielsweise beim Voting. Aber es gibt auch Stellen, in denen man freier sein muss, weil man gar keinen Prompter sieht.»

Bammel vor Absätzen

Grosses Thema bei den Hosts ist das Schuhwerk. «Ich kann allen empfehlen, keine High Heels bei Moderationen zu tragen. Ich habe das grosse Glück, dass ich zumindest einmal ohne hohe Schuhe auf der Bühne stehen werde», sagt Hazel Brugger. Ihre Kollegin Sandra Studer ist auf Absätze angewiesen, um auf die Höhe der 1.80 grossen Brugger zu kommen. «Es hat so einen fiesen Schlitz in der Bühne, weil da eine Kamera durchfährt. Da darf ich mit den Absätzen nicht hängen bleiben», meint sie.

Einzig Hunziker hat keinen Bammel vor ihrem Schuhwerk. «Ich bin es gewohnt, in High Heels zu laufen», sagt sie entspannt. «Obwohl ich in letzter Zeit ein Problem mit meinem Halux habe. Nach zwei, drei Stunden auf Zwölf-Zentimeter-Absätzen merkt der Körper das schon. Aber das Adrenalin bei diesem unglaublichen Entertainment ist grösser.»

Professioneller Umgang

Die Proben für das Moderationsteam sind abgeschlossen, weiter geht es erst bei den ersten Generalproben. Am Sonntag starten die ersten Delegationen mit ihren Durchläufen. Michelle Hunziker, die erst beim Finale vom 17. Mai 2025 zum Moderationsteam dazustösst, schwärmt: «Jede Person weiss, was sie machen muss und deshalb fühlt man sich aufgehoben. Hier ist alles perfekt.»