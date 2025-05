Karaoke-Tram fährt während ESC durch Basel

Ein Karaoke-Tram fährt in der Woche des Eurovision Song Contests durch Basel. Der Bonbonhersteller Ricola sponsert diese aussergewöhnliche Aktion. Das Karaoke-Tram, eine umgebaute «Drämmli-Lounge» der Basler Verkehrsbetriebe aus dem Jahr 1972, wird vom 11. bis 17. Mai unterwegs sein. Die 90-minütigen Fahrten starten am Messeplatz, der Eintritt ist frei. Interessierte können ab dem 30. April ihre Gratistickets online buchen. Im Tram gelten strenge Regeln: Stark alkoholisierte Personen dürfen nicht einsteigen, Essen und Trinken seien an Bord verboten, heisst es in der Medienmitteilung.