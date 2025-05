Riesige Demo zieht Richtung Basler Innenstadt

Nachdem sich zuerst kleinere Gruppen am Barfüsserplatz versammelt haben, zieht nun eine grosse Demo durch Basel. Es sollen rund 1000 Leute teilnehmen. Gegen den Willen der Polizei machen sie sich nun auf den Weg in Richtung Innenstadt. Diese meinte zuvor: «Wenn Sie laufen wollen, dann Steinenvorstadt, Innenstadt ist tabu.»

In der Zwischenzeit sollen sie beim Marktplatz angekommen sein, so Blick-Reporter Daniel Jung. Dabei wird «Free, Free Palestine», «Ceasfire now» oder «From the River to the Sea, Palestine will be free» gerufen. Bisher lässt die Polizei die Demo laufen.