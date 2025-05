Wer am ESC-Finale nicht live mit Zoë Më mitfiebert, kann dies an einem der zahlreichen Public Viewings tun. Foto: JAVIER SANT

Public-Viewing-Angebote für Eurovision Song Contest 2025 in der Schweiz

Diverse Locations bieten einzigartige Atmosphären und Begleitprogramme an

Kreative Veranstaltungsorte in verschiedenen Städten

Sandra Casalini Teamlead Service

Basel

In der ESC-Stadt selbst ist der Barfüsserplatz der zentrale Treffpunkt fürs Public Viewing. Hier werden alle Shows auf Grossleinwand übertragen, begleitet von Liveacts und Moderationen. Diverse Attraktionen rund um den ESC inklusive Public Viewing bietet der Helvetia Campus. Auch in der Markthalle gibts Public Viewing mit Food, Drinks und viel Rambazamba. Wer es etwas gepflegter mag, geniesst die Übertragung der Halbfinals und des Finales im Sommercasino, bei schönem Wetter im lauschigen Garten. Oder ein spezielles Ambiente gefällig? Dann bietet sich die Paulus Kulturkirche für Public Viewing an – inklusive Chorkonzert. Die schwulste ESC-Party verspricht das «Super Gay» Public Viewing von Pink Cross und dem Magazin «Mannschaft» auf einer Dachterrasse im «Viertel».

Weil am Rhein

Zwar auf deutschem Boden, aber ab Basel in wenigen Minuten per Tram erreichbar, ist das Kesselhaus Weil am Rhein. Zusätzliches Highlight zu den Public Viewings ist ein Auftritt der deutschen ESC-Siegerin Nicole («Ein bisschen Frieden»).

Gelterkinden BL

Zumindest das Finale kann man auch im Kanton Baselland gemeinsam erleben. Im «Marabu» in Gelterkinden gibts am 17. Mai ein Public Viewing.

Zürich

In Zürich lockt das Eurovision Village am Sechseläutenplatz mit einem umfassenden Rahmenprogramm. Aber auch diverse andere Locations bieten in der Limmatstadt Public- Viewing-Events an. Beide Halbfinals und das Finale gibts in der «Daniel H. Bar» im Kreis 4 – durchs Finale führt Drag Queen Nicoletta LaLove – und im «Kweer». Das Finale kann man sich zum Beispiel auch im entspannten Ambiente des «Millers» ansehen. Auch die Clubs «Hive» und «Heaven» bieten Public Viewings am grossen Finalabend. Zusätzliche Leckerei: Im 25 Hours Hotel Langstrasse kann man zuvor einen Tisch buchen plus Tickets für eines der beiden letzteren Public Viewings inklusive Afterparty.

Der Zürcher Sechseläutenplatz wird während der ESC zur Partymeile – inklusive riesigen Public Viewings. Foto: keystone-sda.ch

Dübendorf ZH

Der Eurovision Club Switzerland führt sein Public Viewing im Kino Orion in Dübendorf durch. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen, für sie sind die Tickets allerdings – im Gegensatz zu den Mitgliedern – kostenpflichtig.

Lyss BE

Im Kanton Bern verspricht das Kufa Lyss zum Finale am 17. Mai einen «unvergesslichen Abend, bei dem du aktiv mitmachen kannst». Mit den Stimmen der Gäste erstellt das Lokal seine eigene Rangliste.

Langenthal BE

Auch das «Old Capitol» in Langenthal freut sich auf eine Party zur Final-Übertragung. Zumal die Schweizer Vertreterin Zoë Më die Gäste des Lokals auch schon auf der Bühne begeisterte.

Schaffhausen

Das «Kammgarn» verbindet sein Public Viewing am Finalabend mit einem Wettbewerb: Wer den Siegersong richtig tippt, kann Konzertgutscheine gewinnen.

Luzern

Singen, tanzen, jubeln und mitfeiern ist ausdrücklich erwünscht, wenn in der «Schüür» auf Grossleindwand gemeinsam das Finale geschaut wird. Auch das «Treibhaus» bietet ein Public Viewing am Finalabend – und hofft auf eine Schweizer Titelverteidigung.

Chur, Luzern, Zürich

In diesen drei Städten präsentiert Blick den ESC-Final live in den blue cinema Kinos. Für einmal muss im Kino nicht still gesessen und geflüstert werden: Hier darf man auf die Pauke hauen!

Ob die Anlässe kostenpflichtig sind und ob man reservieren muss, entnimmst du der jeweiligen Homepage. Es lohnt sich auch, die Augen nach kleineren Public Viewings offen zu halten, zum Beispiel auf Social Media.