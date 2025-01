1/11 Jennifer Bosshard und Jan van Ditzhuijzen losten in Basel die ESC-Halbfinale aus. Foto: STEFAN BOHRER

Nur noch etwas mehr als 100 Tage sind es bis zum grossen Finale des Eurovision Song Contests, die Planungen laufen auf Hochtouren. Am Dienstagmittag fiel in Basel der Startschuss zur heissen Phase. Bei der Auslosung der Halbfinals wurde auch der Schlüssel des vorherigen Austragungsorts Malmö (Schweden) symbolisch an Basel übergeben.

Zu diesem Anlass übergab Carina Nilsson (65), Vorsitzende des Stadtrats in Malmö, dem Basler Regierungspräsidenten Conradin Cramer (45) nicht wie in Vorjahren üblich einen Schlüssel, sondern eine Version des Mantels, den Nemo (25) bei der Eröffnungszeremonie am ESC in Malmö getragen hatte. «Da steht ‹Von Malmö nach Basel mit Liebe› drauf», erwähnte sie bei der Übergabe. Basel solle bei seiner Austragung die Werte der Menschlichkeit und Demokratie hochhalten. Zum Abschluss gabs einen feierlichen Handschlag. «Basel nimmt das Geschenk und die damit verbundene Aufgabe mit grossem Engagement und Begeisterung an und freut sich darauf, den ESC 2025 zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen», sagte Cramer euphorisch.

Halbfinale ausgelost, Schweizer Act im ersten Halbfinale ausser Konkurrenz

Mit grosser Erwartung fieberten ESC-Fans und Kenner der Halbfinalauslosung entgegen. SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard (31) spielte gemeinsam mit dem von der Fachhochschule Graubünden nominierten Jan van Ditzhuijzen (30) Glücksfee. Sein ehemaliger Studiengang zeichnete im Rahmen des «Public Value»-Programms für die Produktion des Livestreams verantwortlich. Neben der souveränen und erfahrenen Bosshard überzeugte der ehemalige Student mit zahlreichen Witzen. Sprüche wie «Belgien, das Land mit der zweitbesten Schokolade der Welt» und «Australien, wie die Schweiz bekannt für seinen Dialekt» brachten das Publikum zum Lachen.

Hauptpunkt war die Auslosung, in der ermittelt wurde, in welchem Halbfinale und in welcher Showhälfte davon die 31 Länder, die sich noch fürs Finale qualifizieren müssen, antreten. Auch die Schweiz – die als Vorjahressiegerin neben den fünf grossen Geldgebern Italien, Deutschland, Grossbritannien, Spanien und Frankreich bereits fürs Finale gesetzt ist – durfte gespannt sein. Für alle sechs erwähnten Ländern wurde bestimmt, in welchem der beiden Halbfinals sie stimmberechtigt sind. So tritt der Schweizer Act, der Anfang März bekanntgegeben wird, gemäss Los im ersten Halbfinale ausser Konkurrenz auf. Dort wird auch das Schweizer TV-Publikum abstimmen können.

So sehen die ESC-Halbfinale von Basel aus Erstes Halbfinale vom 13. Mai 2025 Erste Hälfte: Schweden

Ukraine

Slowenien

Island

Estland

Polen

Portugal Zweite Hälfte: Niederlande

Aserbaidschan

Albanien

San Marino

Belgien

Zypern

Kroatien

Norwegen Stimmberechtigt mit Auftritt ausser Konkurrenz: Schweiz

Italien

Spanien Zweites Halbfinale vom 15. Mai 2025 Erste Hälfte: Österreich

Litauen

Armenien

Montenegro

Griechenland

Irland

Australien

Lettland Zweite Hälfte: Tschechien

Israel

Malta

Finnland

Dänemark

Luxemburg

Georgien

Serbien Stimmberechtigt mit Auftritt ausser Konkurrenz: Deutschland

Frankreich

