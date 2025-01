Israel schickt eine Überlebende des Hamas-Angriffs zum Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Die 24-jährige Yuval Raphael setzte sich in einer Casting-Show durch.

Überlebte Hamas-Angriff, versteckte sich unter Leichen im Luftschutzbunker

Israel hat seine Vertreterin für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel gewählt: Die 24-jährige Yuval Raphael wird die israelische Fahne hochhalten. Ihre Geschichte ist besonders: Sie überlebte den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023.

Am Mittwochabend (22. Januar) setzte sich Raphael in der israelischen Casting-Show «Hakochav Haba» (dt: «Aufsteigender Stern») durch. Nach ihrem Triumph zeigte sich die Sängerin überwältigt: «Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt und bereit ich bin. Danke, dass Sie mir diese grosse Ehre erweisen und mir vertrauen, mein Land auf der grossen Eurovision-Bühne in der Schweiz zu vertreten», wird sie auf der ESC-Webseite zitiert. Ihr Wettkampflied steht noch nicht fest, soll aber in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Raphaels Weg ist von einer traumatischen Erfahrung geprägt

Beim Nova-Musikfestival im Süden Israels erlebte sie den Terrorangriff der Hamas hautnah mit. Sie überlebte, indem sie sich in einem Luftschutzbunker unter Leichen versteckte – nach acht Stunden wurde sie von israelischen Truppen gerettet. Von über 40 Menschen in dem Schutzraum überlebten gemäss «Time of Israel» nur elf. Trotz dieser schrecklichen Erlebnisse hat Raphael nicht aufgegeben. Erst seit einem Jahr verfolgt sie eine professionelle Gesangskarriere: «Musik ist ein starker Bestandteil meines Heilungsprozesses», erklärte sie nach ihrem Casting-Show-Sieg.

Raphael nutzt ihre Plattform, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie trat sogar vor dem UN-Menschenrechtsrat auf. Beim ESC möchte sie Israel aus einer Position der Stärke vertreten. Seit ihrem ersten Auftritt in der Casting-Show im November betont sie, dass «die Welt einen Bericht aus erster Hand darüber hören soll, was ich durchgemacht habe und womit ich täglich zu kämpfen habe, damit niemand das Gegenteil behaupten kann.»