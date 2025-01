1/8 Jennifer Bosshard wird am Dienstag die Halbfinalaufteilung vom Eurovision Song Contest auslosen. Foto: Getty Images for ZFF

Auf einen Blick Jennifer Bosshard und Jan van Ditzhuijzen moderieren ESC-Halbfinal-Auslosung in Basel

Überraschung bei Schlüsselübergabe von Malmö an Basel geplant

31 Länder werden für die zwei Halbfinale des Eurovision Song Contests ausgelost

Grosse Bühne für «Gesichter & Geschichten»-Moderatorin Jennifer Bosshard (31) und Jan van Ditzhuijzen (30): Die beiden führen am kommenden Dienstagmittag durch die Halbfinal-Auslosung des Eurovision Song Contests in Basel. Die Übertragung des Events übernehmen «Multimedia Production»-Studenten der Fachhochschule Graubünden. Deshalb ist mit Jan van Ditzhuijzen auch ein der breiten Masse unbekanntes Gesicht dabei.

«Ich weiss erst seit einem Monat, dass ich diese Rolle übernehmen darf», sagt der in Basel geborene Medienmacher im Gespräch mit Blick. «So etwas Grosses habe ich noch nie moderiert. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team von meiner ehemaligen Fachhochschule dieses Projekt meistern zu dürfen.»

Mit den Studenten läufts reibungslos ab

Erfahrener ist da Jennifer Bosshard. Sie führte schon im letzten Dezember durch die Pressekonferenz, bei der die Designs und die Bühne des diesjährigen Song Contests enthüllt wurden. «Ich finde es total aufregend, zu sehen, wie hier in meinem Heimatort Basel alles zusammenkommt und dieser Mega-Event entsteht. Da geht ein Traum in Erfüllung.»

An der Seite des Werbers durch die Auslosung zu führen, ist für Bosshard eine ungewohnte Aufgabe. «Ich habe mir die Arbeit mit den Studenten etwas chaotisch vorgestellt. Aber es läuft alles reibungslos. Und Jan bringt bereits Moderationserfahrung mit. Ich muss ihn also überhaupt nicht an die Hand nehmen.»

Überraschung am Event

Am Anlass, der um 12.30 Uhr im Internet und in einigen ESC-Ländern auch im Fernsehen läuft, wird das Moderationsduo auslosen, in welchem Halbfinale die 31 noch nicht fürs Finale qualifizierten Länder antreten. Zudem wird auch bestimmt, in welchem Halbfinale die bereits gesetzten Länder – darunter die Gastgeberin Schweiz – abstimmen dürfen. Traditionell wird an diesem Anlass auch der Schlüssel der vorherigen Host City, in diesem Fall Malmö (Schweden), an den nächsten Austragungsort übergeben. Bosshard: «Das wird dieses Jahr etwas anders. Aber mehr darf ich nicht verraten.»