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Gerüchteküche brodelt
Diese Stars wollen ins Dschungelcamp

Es soll die grösste Staffel aller Zeiten werden. Das hat RTL bereits angekündigt. Zu den möglichen Kandidaten hält sich der Sender bedeckt. Fünf Prominente bringen sich selber ins Spiel.
Publiziert: 16:58 Uhr
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Aktualisiert: 17:00 Uhr
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Sehen wir Jimi Blue Ochsenknecht 2027 im Dschungelcamp?
Foto: imago/Eibner Europa

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das Dschungelcamp feiert 2027 sein 20-jähriges Jubiläum mit XXL-Format
  • Stars wie Aleks Petrovic und Jimi Blue Ochsenknecht zeigen Interesse
  • 2026 holte Gil Ofarim die Krone, Moderation für 2027 noch unklar
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Das Dschungelcamp 2027 wird grösser denn je. Das Format feiert nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. «Viele Promis würden bei der XXL-Staffel nur zu gerne dabei sein. Welche Namen sich am Ende tatsächlich auf der offiziellen Kandidatenliste wiederfinden werden, ist noch nicht bekannt», kündigte der Sender in einer Mitteilung an.

Trotzdem: Die Gerüchteküche brodelt bereits. Auch weil sich gleich mehrere Stars selber für eine mögliche Teilnahme ins Spiel bringen. Ganz vorne in der Gerüchteküche steht Realitystar Aleks Petrovic (35), der in einer Instagram-Story verriet, er könne sich das Format vorstellen.

Der bis jetzt grösste Name auf der Liste ist Jimi Blue Ochsenknecht (34). Der Schauspieler erklärte in der Reality-Doku «Die Ochsenknechts», er wäre dabei, sofern ihm RTL «ein gutes Angebot» mache. Ob sich der Sender bereits bei Ochsenknecht gemeldet hat, ist nicht bekannt.

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Raab-Sidekick will ins Dschungelcamp

Ein weiterer spannender Name, der aktuell im Netz kursiert, ist Moderator Elton. «Ja, ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen», sagte der ehemalige Sidekick von Stefan Raab (58) in der Nachbesprechung des Dschungelcamp 2026.

Neben Petrovic, Ochsenknecht und Elton machen zwei weitere Namen die Runde: Model Godfrey Egbon (35), in diesem Jahr Zweiter bei «Germany's Next Topmodel» und Schauspieler Frank Kessler. Egbon bezeichnete das Dschungelcamp in einem Interview als «eine Option für mich», Kessler (64) erklärte bereits im vorigen Jahr Interesse.

Welche Promis am Ende wirklich um die Dschungelkrone kämpfen, die 2026 der umstrittene Sieger Gil Ofarim (43) holte, bleibt vorerst offen. Wie «Express» berichtet, sei bislang nicht einmal sicher, dass Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43) erneut moderieren.

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