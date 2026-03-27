Vincent Gross wagt am Sonntag einen ungewohnten Auftritt – nicht auf der Bühne, sondern am Herd. In der beliebten deutschen Kochshow «Grill den Henssler» muss er sich gegen Profikoch Steffen Henssler beweisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vincent Gross kocht bei «Grill den Henssler» am 29. März

Evelyn Burdecki mixt Cola in Aperol Spritz, sorgt für Aufsehen

Älplermagronen in 22 Minuten zubereitet, trotz wenig Kocherfahrung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Vincent Gross (29) kennt man für seine eingängigen Hits, partytaugliche Texte und seine Leidenschaft fürs Feiern – Alkohol inklusive. Doch am Sonntag tauscht der Schweizer Sänger das Mikrofon gegen den Kochlöffel – und betritt damit völlig neues Terrain.

In der beliebten deutschen Kochshow «Grill den Henssler» tritt der Schlagersänger mit TV-Star Evelyn Burdecki (37) und Hundetrainer Martin Rütter (55) gegen Profikoch Steffen Henssler (53) an. Sein Gericht der Wahl: Älplermagronen – «wirklich eines meiner absoluten Lieblingsgerichte», wie er gegenüber Blick sagt. «Die grösste Herausforderung dabei war, das Gericht innerhalb von 22 Minuten auf den Tisch zu bringen, obwohl ich es zuvor erst einmal mit meinen Freunden gekocht habe. Das war sehr ambitioniert», gibt er zu.

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Aperol Spritz à la Burdecki

Natürlich darf auch Aperol Spritz nicht fehlen – ein Lieblingsgetränk, über das Gross sogar ein Lied geschrieben hat. Der Schweizer hat für die Sendung zwei überdimensional grosse Gläser von zu Hause mitgebracht. Und wer den Teaser auf der Instagram-Seite der Show gesehen hat, weiss: Beim Vorbereiten der Drinks leistet ihm Burdecki Hilfe – allerdings mit einer fragwürdigen Einlage: Sie mixt Cola in den Aperol Spritz. «Ich war völlig baff. Das geht natürlich überhaupt nicht», sagt Gross mit einem Lachen.

Abgesehen davon ist er von seinem Team begeistert. Gemeinsam mit Burdecki und Rütter gegen Henssler anzutreten sei «wirklich toll» gewesen – eine unterhaltsame Sendung, bei der der Ansporn, auf Zeit das Beste abzuliefern, besonders motiviere.

Einen Moment werde er dabei in besonderer Erinnerung behalten: die Verkostung. «Wir stehen an einer Wand und sehen nicht, was die Juroren gestikulieren – und die wissen auch nicht, von wem welches Gericht ist.» Mehr will er noch nicht verraten, aber er verspricht: «Unterhaltsam wird es auf jeden Fall.»

Das ist Gross' Lieblingsessen

Privat kocht der Sänger gerne – wenn auch nicht allzu oft. «Als Musiker bin ich viel unterwegs, da bleibt mir wenig Zeit für den Herd. Zu Hause mache ich aber gerne meine Standardrezepte, und wenn, dann experimentiere ich nur so weit, dass der Kern meines Rezeptes gleich bleibt.» Sein Vorzeigegericht: «Erdnusscurry-Hähnchen – das gelingt mir eigentlich immer. Oder Zitronenpasta oder Bolognese.»

Sein absolutes Lieblingsessen ist allerdings Sushi – das bereite er bis jetzt aber noch nicht selbst zu, «vielleicht mache ich mal einen Sushi-Kurs». Und bei «Grill den Henssler» nochmals antreten? «Auf jeden Fall. Ich habe sicher noch Luft nach oben.»