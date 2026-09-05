Für die Neuauflage des Hit-Musicals «Keep Cool» holt Marco Rima auch eine alte Bekannte an Bord: die deutsche Schauspielerin Esther Schweins, mit der er 2010 den Kinohit «Liebling, lass uns scheiden» landete. Die beiden kennen und mögen sich seit Mitte der 1990er-Jahre.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Esther Schweins und Marco Rima spielten 2010 ein Traumpaar im Kino

Nun holt Rima Schweins für einen besonderen Auftritt im Musical «Keep Cool»

Rima und Schweins verbindet eine schon 30 Jahre dauernde tiefe Freundschaft

Jean-Claude Galli Redaktor People

2010 waren sie das Schweizer Kino-Traumpaar: Esther Schweins (56) und Marco Rima (65) im Kassenschlager «Liebling, lass uns scheiden». Nun bringt die kommende Neuauflage des Kultmusicals «Keep Cool» das Duo wieder zusammen: Rima verkörpert «Big Daddy», Schweins ist in eigens produzierten Szenen auf der LED-Wand zu sehen. Sie spielt die Mutter von Bastian Baker (35), der als Titelfigur «Keep Cool» jene Rolle übernimmt, mit der Rima von 1992 bis 1996 Showgeschichte schrieb.

In jener Zeit, Mitte der 1990er-Jahre, lernten sich auch Schweins und Rima kennen, wie sie Blick im Telefoninterview – sie aus Spanien, er aus Zug – erzählen.

Wie ein treues Ehepaar

Ihre Begrüssung ist herzlich und vertraut, fast wie bei einem Ehepaar. «Du wirst mit jedem Tag schöner», meint Rima. Und erinnert sich an ihr erstes Treffen. «Esther war bereits ein grosser Star bei ‹Samstag Nacht› auf RTL. Und ich trat bei ‹Die Wochenshow› von Sat.1 auf. Ich war noch in der Pflänzchenphase und hatte mit ‹Keep Cool› einen Gastauftritt in Esthers Sendung. Damals haben wir uns zum ersten Mal privat unterhalten. Und Esther ist eine meiner ganz wenigen Freundinnen in der Showbranche geblieben, auch wenn wir uns viel zu wenig sehen.»

Rima sagt über Schweins: «Esther ist geradlinig, ehrlich und nennt die Dinge beim Namen. Sie ist warmherzig und liebenswürdig. Esther war und ist für viele Männer die Traumfrau schlechthin. Nicht nur, weil sie gut aussieht. Kluge Männer wünschen sich starke Frauen, die sich durchsetzen können und Klasse haben.»

Doch Rima vergisst trotz aller Schwärmerei für Schweins seine eigene Frau nicht. «Auch unsere beiden Partner schätzen einander, und unsere Kinder und Familien kennen sich. Meine Frau liebt Esther. Denn sie gehört zu jenen Frauen, bei denen sich andere Frauen wohlfühlen können.»

«Habe Bastian Baker gestalkt»

Schweins kann über Rima ebenfalls nur Gutes sagen: «Wir können beide keinen Small Talk. Marco sagt, was er denkt, und steht zu dem, was er sagt. Ich wüsste: Wenn ich irgendwo auf der Welt im Elend wäre, Marco würde Berge versetzen, um mir zu helfen.»

Sie freut sich auf die neue Version von «Keep Cool». «Schon die 1990er-Version hätte aus der Feder einer Frau stammen können. Das war ein im besten Sinne des Wortes unmännliches Bühnenstück. Es zeigte, dass auch Männer weich sein dürfen. So eine Optik auf die Bühne zu bringen, war damals ganz mutig. Und ist es bis heute geblieben», sagt Schweins.

Mit Bastian Baker, dem Darsteller ihres Sohnes im Musical, hat sie sich ebenfalls schon etwas vertraut gemacht. «Ich habe ihn gestalkt», scherzt sie, «also im Internet angeguckt. Und ich war begeistert davon, dass er solo mit Gitarre auf Tournee geht. Das wusste ich nicht. Er ist ein toller Künstler. Und die ideale Besetzung für die Titelfigur. Als Marco mit der Idee kam, ‹Keep Cool› wieder aufleben zu lassen, habe ich mich zuerst gefragt, ob sich erneut so ein multibegabter Künstler mit einer ähnlichen Präsenz finden lässt. Mittlerweile weiss ich: Bastian ist der richtige Mann dafür.»

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Vorpremiere am 1. Oktober in Unterägeri ZG, Premiere am 8. Oktober im Theater 11 in Zürich. Vorverkauf unter www.ticketcorner.ch.

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