Simone Bargetze regt sich über Nachbar Bill Kaulitz auf
«Er demoliert das ganze Haus»:Simone Bargetze regt sich über Nachbar Bill Kaulitz auf

Zoff am Hollywood-Hügel
Simone Bargetze wütet gegen Nachbar Bill Kaulitz

Streit in Hollywood: Schweizer Stuntfrau Simone Bargetze tobt wegen Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz. Ein Umbau, Lärm und blockierte Strassen stören die Nachbarschaft. Netflix dokumentiert alles, die Anwohner sind frustriert.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz sorgt mit Baulärm für Zoff...
Foto: WWD via Getty Images

Darum gehts

  • Simone Bargetze kritisiert Bill Kaulitz wegen seiner Bauarbeiten in Hollywood
  • Kaulitz soll eine Einbahnstrasse mit 13 Trucks blockieren, die Nachbarn sind frustriert
  • Ein Poolbau führte zur Überschwemmung der Strasse, Netflix hat es dokumentiert
RMS_Portrait_AUTOR_766.JPG
Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin

Da fliegen nicht nur die Fetzen, da bebt gleich der ganze Hügel von Hollywood. Die schweizerisch-liechtensteinische Stuntfrau Simone Bargetze (49), bekannt aus internationalen Filmproduktionen wie «Avatar», ist auf 180. Der Grund hat einen prominenten Namen: Bill Kaulitz (36).

Der Tokio-Hotel-Star hat sich vor kurzem das Nachbarhaus der Stuntfrau geschnappt. Mehrere Millionen soll er für die Bude hingeblättert haben. Selbst nennt er sie in seinem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood», ein «Ekel-Haus, voll mit Schimmel und Ratten».

Trucks blockieren Strasse

Für Bargetze hingegen war das leer stehende Gebäude vor allem eines: ein Stück Ruhe. Acht Jahre lang stand es still vor sich hin, früher wohnte dort sogar «Hotel California»-Sänger Don Henley (78). Doch mit der Ruhe ist jetzt Schluss.

«Er ist ja Millionär und denkt, er kauft sich den ganzen Hollywoodhügel», schimpft Bargetze in einem Video, das sie Blick geschickt hat. Und weiter: «Bill Kaulitz findet es scheinbar extrem lustig, zwei Meter neben meinem Grundstück sein Haus für Netflix zu demolieren und die ganze Zeit mega Krach zu machen.»

Besonders sauer ist sie wegen der Bauarbeiten – und der Organisation. Oder besser gesagt: der fehlenden Organisation. «Er hat uns direkte Nachbarn nie informiert oder involviert. Wir wohnen in einer Einbahnstrasse. Und ihm ist es einfach scheissegal, dass morgens um acht Uhr 13 Trucks die Strasse blockieren», tobt sie.

Pool flutet alles

Eltern hätten ihre Kinder nicht zur Schule bringen können, Anwohner seien schlicht festgesessen. Der Grund: Kaulitz habe sich gerade einen Pool bauen lassen – fein säuberlich dokumentiert für Netflix.

Was die Kamera nicht aufnahm: den Frust der Nachbarschaft. «Uns Eltern wurde gesagt, wir könnten nicht wegfahren wegen des Zements und müssten warten», erzählt Bargetze fassungslos.

Doch damit nicht genug. Als der Pool gefüllt – oder eher entleert – wurde, sei die ganze Strasse überschwemmt gewesen. «Wir haben ihn darauf angesprochen, aber er wirkte total unkonzentriert und meinte nur, wir sollten das Wasser auf der Strasse rauslassen.» Ihr Urteil ist klar: «Sein Bruder Tom ist ja cool, aber Bill geht mir echt auf den Wecker.»

Der Umbau ist nur ein Teil des Dramas. Für die dritte Netflix-Staffel von «Kaulitz & Kaulitz», die im August erscheint, wird das neu erworbene Haus zur Dauerkulisse. Kamerateams, Fahrzeuge, Partys – und alles mitten in einer eigentlich ruhigen Wohngegend.

Ignoranz und Arroganz

«Auf unserem Hügel kannst du nicht einfach parkieren, da ist alles privat», sagt Bargetze. «Doch da fahren sie mit ihren dicken Wagen vor, stellen sie irgendwo hin, auch auf unseren Platz.» Spricht sie die Leute an, komme nur ein lockeres «Oh, wir sind bei Bill eingeladen».

Was sie am meisten verletzt, ist die Haltung dahinter. «Diese Ignoranz und Arroganz nerven. Er sagt doch immer, er mag die Schweizer. Aber seine Schweizer Nachbarin geht ihm am Hintern vorbei. Genauso wie seine ganze Nachbarschaft.»

Bill Kaulitz hat auf eine entsprechende Blick-Anfrage bis anhin nicht reagiert.

