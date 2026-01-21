Bill und Tom Kaulitz freuen sich auf «Wetten, dass ..?»

Die wohl bekanntesten Zwillinge Deutschlands übernehmen noch in diesem Jahr «Wetten, dass ..?». Die Moderation sei ein «Traum und Riesenehre», verraten sie in ihrem Podcast.

Silja Anders Redaktorin People

Bill und Tom Kaulitz (36) bringen «Wetten, dass..?» zurück! Die Tokio-Hotel-Stars bestätigten ihre Pläne im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» und starten Ende 2026 eine Ausgabe der legendären ZDF-Show. Für die Brüder ist es ein «Traum und eine Riesenehre», wie sie betonten. «Das ist eine Sache, da kann man nicht Nein zu sagen», erklärte Tom und dankte dem ZDF für diese Gelegenheit.

Die Musiker eröffneten ihre aktuelle Podcast-Folge mit dem bekannten Intro der Sendung und probten direkt ihre Begrüssung: «Schönen guten Abend im ZDF zur Primetime, hier sind Bill und Tom Kaulitz mit Europas grösster Sendung!» Über die Gäste wollten die Kaulitz-Brüder noch nichts verraten. «Sie sind natürlich streng geheim», so die beiden. Sicher sei jedoch: «Das wird Hollywood, Leute. Wir freuen uns auf mega grosse Stars!»

Für die Neuauflage haben sich die Brüder fest vorgenommen, die besten Wetten und den «grösstmöglichen Spass» zu bieten. «Wir wissen natürlich, dass sich bestimmt auch viele aufregen», gab Bill zu und fügte hinzu: «Wir wissen auch, dass wir damit ein bisschen Unruhe stiften.»

Der Weg zur grossen Moderationsrolle begann mit einem Scherz. 2023 erzählten die Kaulitz-Brüder bei der «1LIVE Krone», dass sie «Wetten, dass..?» übernehmen würden. Dieser «dumme Witz» brachte sie ins Gespräch mit dem ZDF, wie sie bei «Kaulitz Hills» verrieten. Nach mehreren geheimen Treffen war es schliesslich klar: Die Kult-Show kehrt zurück – mit Bill und Tom Kaulitz als Gastgebern.