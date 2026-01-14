Bill und Tom Kaulitz sind zurück aus der Podcast-Pause. In der neuen Folge «Kaulitz Hills» sprechen die beiden über ein verstörendes Erlebnis. Während ihrer Winterferien wurden sie am Strand von einer Frau attackiert – Bill Kaulitz wurde sogar von ihr angespuckt.

Darum gehts Kaulitz-Zwillinge berichten im Podcast von Vorfall auf St. Barts-Strand

Frau griff die Brüder an, spuckte Bill ins Gesicht

147-Meter-Yacht und Stars wie Leonardo DiCaprio bei Silvesterparty Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Nach drei langen Wochen Podcast-Pause melden sich die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom mit einer neuen Folge «Kaulitz Hills» zurück. Und die beiden haben einiges zu berichten: Ins neue Jahr rutschten die Brüder genüsslich auf einer 147 Meter langen Riesen-Yacht bei der Karibikinsel St. Barthélémy («St. Barts») – und zwar auf einer Silvesterparty, zu der auch Leonardo DiCaprio (51) und Amazon-Milliardär Jeff Bezos (62) geladen waren. «Ich bin gut reingestartet», berichtet Bill Kaulitz schwärmerisch. «Denn ich hab direkt geknutscht.» Kurz nach Mitternacht erlebte er eine freudige Überraschung: «Ich wurde von einem Mann geküsst. Ein Cowboy, ein ganz Süsser.»

Die Winterferien hätten also perfekt sein können, wäre es an einem Strand auf St. Barts nicht zu einem unschönen Vorfall gekommen. «Uns ist was ganz Krasses passiert», leitet Tom Kaulitz die Geschichte ein. Am Strand seien sie nämlich von einer fremden Frau attackiert worden. Und schlimmer: «Ich wurde bespuckt!», sagt Bill Kaulitz entsetzt.

«Dachte: Das kann richtig nach hinten losgehen»

Aber der Reihe nach: Als die Zwillinge sich am Strand entspannen wollten, hatte Bill seine Hündin Alfia bei sich. «Alfia sass mit mir auf dem Handtuch im Schatten», erinnert sich der «Tokio Hotel»-Sänger. «Alfia ist keine Schwimmerin, sie darf auch nicht alleine ins Meer. Sie sass immer bei mir.» Die Hündin sei die ganze Zeit brav und unauffällig gewesen. «Dann kommt diese Frau an und flippt so dermassen aus, weil wir einen Hund am Strand haben.»

Die Situation habe sich schnell hochgeschaukelt, «weil wir uns natürlich angegriffen gefühlt haben». Die Frau habe behauptet, der Strand gehöre ihr. Auserdem habe sie lautstark darauf bestanden, dass es verboten sei, einen Hund mit an den Strand zu bringen; die Hündin könne ja Krankheiten übertragen – «als würde sie den ganzen Strand vergiften», fügt Bill spöttisch hinzu.

Nach lokalem Gesetz ist es tatsächlich auf St. Barthélémy verboten, Hunde an öffentliche Strände mitzubringen – auch, wenn sie an der Leine geführt werden. Dies gilt zum Schutz der Natur und aus hygienischen Gründen.

«Ich habe am ganzen Körper gezittert»

Bill Kaulitz erzählt die Geschichte weiter. Die Frau habe sich ihm körperlich genähert: «Sie hat mir ihren Zeigefinger auf die Nase gedrückt. Wenn die Leute einen einfach anfassen – das ist schon krass», so Bill. Daraufhin habe er die Frau gebeten, ihn nicht noch einmal anzufassen. «Und dann hat sie mich bespuckt. Ins Gesicht.» Bill Kaulitz klingt in der Podcast-Aufnahme noch immer merklich erschüttert von dem Vorfall.

«Ich hab am ganzen Körper gezittert, weil sie mich so angegangen hat», sagt er. «Das ist mir noch nie passiert. Ich habe es mir weggewischt, aber ich dachte in dem Moment: Das ist schon krass.» Auf der Suche nach dem Grund für den Vorfall kommen die Brüder zum Schluss, dass die Frau einfach «eine Hundehasserin» gewesen sei.