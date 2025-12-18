Die Kaulitz-Zwillinge schwärmen in ihrem Podcast erneut von der Schweiz. Bill Kaulitz verrät ein bevorstehendes Date mit einem Schweizer, während Tom Kaulitz sich vorstellen kann, eines Tages in Zürich zu leben.

Dass die Kaulitz-Zwillinge (beide 36) grosse Fans der Schweiz sind, ist kein Geheimnis. Dass Bill Kaulitz nun gar ein Date mit einem Schweizer hat seit der neusten «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood»-Folge auch nicht mehr. Keine vier Minuten dauert es, bis die Zwillinge ein erstes Mal auf unser schönes Land zu sprechen kommen, woraufhin Bill Kaulitz ruft: «Oh in der Schweiz hab ich ein Date demnächst». «Ich mag ja die Schweiz so gern», entgegnet Tom Kaulitz und erklärt, dass es ein Land sei, in dem er es sich vorstellen könne, eines Tages zu leben. «So in Zürich, das ist so schön».

Bruder Bill pflichtet ihm bei. «Darum, wenn ich einen Schweizer Mann hätte, würde dir das auch gefallen, ne?». «Das würde mir gut gefallen, ja – mit dem Schweizer Bankkonto», erwidert Tom Kaulitz, woraufhin beide zu lachen beginnen.

«Frank Ocean geht aufs Haus»

Doch weshalb sind die Jungs, die ihren 35. Geburtstag gross in der Schweiz feierten, überhaupt auf das Land zu sprechen gekommen, und das noch bevor die Folge überhaupt richtig begonnen hat? Der Grund liegt bei einem Drink. Wer den Podcast verfolgt, weiss, dass sie ihn immer mit einem alkoholischen Getränk beginnen. «Frank Ocean» nennt er sich in der neusten und letzten Episode für das sich zu Ende neigende Jahr und wurde ihnen von einer «Kaulquappe» empfohlen. So nennen sie ihre Fans.

Besagter «Frank Ocean» wurde den Tokio-Hotel-Mitgliedern von Hörerin Julia ans Herz gelegt, die den Drink jeweils in der Bar Sacchi in Zürich trinkt. Die Lobeshymnen auf ihr Getränk ist auch den Betreibern nicht entgangen, die den entsprechenden Podcast-Ausschnitt kurzerhand auf ihrem Instagram-Account reposten und gleichzeitig Bill Kaulitz markieren und folgende Worte an ihn richten: «Erstes Date mit einem Schweizer im Sacchi?!? Frank Ocean geht aufs Haus».

Ob Bill Kaulitz auf das Angebot reagiert hat, ist nicht bekannt – eine Anfrage bei der Bar Sacchi ist derzeit noch hängig. Eines dürfte jedoch klar sein: Mit dieser Aktion hat Zürich und die Schweiz noch weitere Pluspunkte bei den Zwillingen gesammelt.