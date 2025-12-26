Bill Kaulitz macht öffentlich Flughafen-Angestellte zur Sau

Eigentlich wollte Bill Kaulitz nur ganz gemütlich in die Karibik jetten. Weil eine Angestellte offenbar ein Problem mit seinem Hund hat, beleidigt er sie auf Instagram.

Darum gehts Bill Kaulitz darf wegen seines Hundes am 25. Dezember nicht fliegen

Fans kritisieren Kaulitz' Instagram-Video mit unzensiertem Flughafen-Mitarbeiterin-Gesicht

Während in der Schweiz am ersten Weihnachtstag noch viele gemütlich mit ihrer Familie unter dem Christbaum verweilen, zieht es Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) am 25. Dezember auf die Karibik-Insel Sint Maarten. Die Rechnung hat er allerdings ohne eine namentlich nicht genannte Flughafen-Mitarbeiterin gemacht. Wegen Kaulitz' Hund verweigert ihm die junge Frau den Mitflug. Das lässt der gebürtige Magdeburger, der schon seit einigen Jahren in Los Angeles wohnt, nicht auf sich sitzen.

Zu einem Video, das die Mitarbeiterin unzensiert am Gate zeigt, schreibt Kaulitz in seiner Instagram-Story: «Was für eine bösartige, grässliche Frau. Sie lässt mich nicht einsteigen, weil sie meinen Hund nicht mag.» Und weiter: was für ein grauenhafter Mensch! Ich durfte nicht mal mit einem Vorgesetzten sprechen. Ich hoffe, sie findet irgendwann mal noch Freude. Sie hasst ihr Leben.» Auch für die Airline JetBlue gibts Saures: «Vermutlich die schlechteste Fluggesellschaft, mit der ich je geflogen bin».

«Zeig doch nicht ihr Gesicht!»

Kaulitz' Schimpftirade samt Video einer Privatperson kommt bei seinen Fans alles andere als gut an. «Zeig doch nicht ihr Gesicht!», heisst es von einer Userin in der Kommentarspalte. Ein weiterer Fan schreibt: «Du bist ein cooler Typ, Bill, aber das ist nicht okay.» Ein dritter User bringt es auf den Punkt: «Hör auf, dich so aufzuspielen: Du bist ein erwachsener Mann!»

Der Deutsche lässt sich davon nicht beirren, er postet als Nächstes eine Unterhaltung mit dem Kundenservice der Airline. Ob der Tokio-Hotel-Star mittlerweile auf der Karibikinsel angekommen ist, ist nicht ersichtlich. Für seine abschätzigen Bemerkungen hat er sich zumindest noch nicht öffentlich entschuldigt.