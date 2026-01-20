Die Zwillinge sollen die beliebte Samstagabendshow noch dieses Jahr übernehmen. Die erste Ausgabe mit dem neuen Moderations-Duo ist für den 5. Dezember geplant. Was ihr Vorgänger Thomas Gottschalk wohl dazu sagt?

Darum gehts Bill und Tom Kaulitz moderieren «Wetten, dass..?», Start am 5. Dezember 2026

Die Zwillinge planen eine Neuauflage des Kultformats mit neuem Konzept

Thomas Gottschalk verabschiedete sich vor drei Jahren, am 25. November 2023

Silja Anders Redaktorin People

Bill und Tom Kaulitz (36) kommen zum ZDF. Das hat der Sender am Montagabend verraten. Ihr Job? Eine Neuauflage des Kultformats «Wetten, dass ..?». Schon in diesem Jahr sollen die berühmten Zwillinge durch ihre erste Ausgabe führen, schreibt der Branchendienst DWDL.

Erste Show am 5. Dezember?

Demnach werden die Zwillinge die Samstagabendshow erstmals am 5. Dezember 2026 präsentieren – gut drei Jahre nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75). Am Montag gab sich das ZDF bei Instagram noch rätselhaft. Zu einem Bild der Brüder hiess es: «Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei ‹Bares für Rares›? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei ‹Aktenzeichen XY ... ungelöst›? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?» Bill Kaulitz kommentierte den Beitrag mit den Worten: «Ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten.»

Bereits nach Gottschalks letzter Sendung hatten sich die Tokio-Hotel-Musiker, die auch mit ihrer Netflix-Show «Kaulitz & Kaulitz» und ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» erfolgreich sind, in Stellung gebracht. Ende November 2023 erzählten sie bei der Vergabe der «1LIVE Krone», dass sie «Wetten, dass..?» gerne übernehmen würden. In ihrem Podcast konkretisierten sie, dass sie 2025 mit einem neuen Konzept des Show-Klassikers auf sich aufmerksam machen. «Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen», sagte Tom Kaulitz. Nun soll dieser Vorsatz laut DWDL Wirklichkeit werden.