1/5 Stuntfrau Simone Bargetze lebt mit ihrer Familie in den Hollywood Hills. Am Morgen des 8. Januar 2025 berichtet sie Blick gegenüber, wie sie die Feuerhölle von Los Angeles erlebt. Foto: Zvg

Auf einen Blick Schweizer Stuntfrau Simone Bargetze beobachtet Feuerhölle in Los Angeles

Bargetze schildert erschütternde Szenen: Menschen fliehen aus Autos vor Flammen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es kann jeden Moment passieren, dass die Feuerhölle in Los Angeles, auch die bekannteste Schweizer-Liechtensteiner Stuntfrau Simone Bargetze (48) in ihrem Wohnort erreicht. Seit gut eineinhalb Jahren zog sie von der Schweiz mit Ehemann und Musiker Sven Wallwork (46) und dem gemeinsamen Sohn Jamie (8) in Hollywood Hills, der noblen Hügelkette von Los Angeles. Ihre Nachbarn sind Model-Ikone Heidi Klum (51) und «Tokio Hotel»-Gitarrist Tom Kaulitz (35).

Vor wenigen Stunden meldete sich Simone Bargetze bei Blick und schilderte erschütternde Beobachtungen, die sie auf Videos festhielt. «Es ist verrückt. Es brennt hinter dem Hügel. Malibu brennt, hinter dem bekannten Hollywoodschriftzug ebenfalls. Krass, Menschen springen aus ihren fahrenden Autos, rennen vor dem Feuer davon, die Autos müssen sie stehenlassen.»

Angst vor Ästen auf Stromleitungen

Es ist bei ihr mitten in der Nacht, wo sie sich zu ihrem Aussichtspunkt aufmacht, um die Situation einzuschätzen. «Es windet wie wild, Äste fliegen einem entgegen, die ganze Luft ist supertrocken und voller Staub.» Ihre grösste Angst sei, «dass die total trockenen Äste auf die Stromleitungen spicken. Das kann jeden Moment auch bei uns ein Feuer auslösen.» Je, nachdem, mit welcher Wucht und an welcher Stelle so eine Powerline getroffen werde, könne dies fatale Folgen haben.

Während Simone Bargetze die noch von ihr entfernten Flammen sieht und für Blick kommentiert, fährt auf der Strasse unter ihr ein Feuerwehrauto mit Sirenen durch.