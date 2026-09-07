Eine Karte, eine Route – und Christina Hännis Lieblingsbuch. Luca Hänni hat seine Frau auf eine ganz besondere Reise eingeladen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni organisiert Fantasy-Reise für Ehefrau Christina, inspiriert von «Throne of Glass»

Er erstellte eine Karte, schenkte ihr eine Krone, plante alles heimlich

Route: Thun, Spiez, Giessbachfälle, Grimselpass, Ascona, Endstation Verzasca

Silja Anders Redaktorin People

Mit diesem Liebesbeweis hat Luca Hänni (31) die Latte ziemlich hochgelegt. Seine Ehefrau Christina Hänni (36) ist ein Bücherwurm. Einer ihrer absoluten Favoriten ist die Buchreihe von «Throne of Glass» der Schriftstellerin Sarah J. Maas (40). Dank ihrem Ehemann konnte Christina Hänni nun im realen Leben in die Fantasywelt eintauchen.

Die Buchreihe dreht sich um die junge Aelin Galathynius alias Celaena Sardothien, welche die letzte Überlebende des Königreichs Terrasen ist und magische Kräfte besitzt. Sie muss sich gegen einen tyrannischen König auflehnen, ihre magische Herkunft und wahre Identität entdecken und das Reich retten.

Eine eigene Karte, inspiriert vom Roman

Christina Hänni ist grosser Fan der Buchreihe, während sich Luca Hänni bis anhin mit seiner Meinung darüber zurückgehalten hat. Wie die Profitänzerin nun auf Instagram verrät, las sich ihr Gatte aber heimlich in die Welt von Aelin Galathynius ein – und plante einen ganzen Trip, inspiriert von den verschiedenen Stationen der Buchheldin. «Das Romantischste, was dein Mann machen kann ... sich heimlich in deine Leidenschaft einlesen und dich auf eine abenteuerliche Reise voller Überraschungen mitnehmen», schreibt Christina Hänni auf Instagram. «Einmal auf den Spuren von Aelin Galathynius bis nach Terrasen mit meinem Seelengefährten. Throne of Glass einmal in echt, nur noch viel besser», zeigt sich Hänni begeistert von dem Trip.

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Die Reise führt das Paar von Thun über Spiez und die Giessbachfälle, den Grimselpass nach Ascona bis zur Endstation Verzasca. Luca Hänni erstellte für den Trip extra eine Karte, die er mit «Die Reise der Feuerkönigin» beschriftete und jedem Stopp eine Station von Galathynius' zuwies. Um für den «Quest», wie Luca Hänni es benennt, ausgerüstet zu sein, erhält seine Ehefrau sogar eine eigene Fantasy-Krone. Die 36-Jährige kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus und dokumentiert jeden Stopp ihres Abenteuers.

Begeisterte Fans und verliebte Christina Hänni

Die Fans, ebenfalls Anhänger der Buchreihe, zeigen sich begeistert von Luca Hännis Überraschung. «Omg – wo wie wann – ich will das auch machen. Gibt es da was Offizielles?», fragt eine Userin Christina Hänni. Diese entgegnet jedoch, dass es das «leider nur im Luca Hänni Reisebüro» gebe und ihr Mann «sich alles selbst ausgedacht» habe. Eine andere fragt sich, wo es «solche Männer» noch gebe: Ein solcher Liebesbeweis ist für die Fans der Bücherreihe: romantischer als die Liebesgeschichte der Heldin selbst. Und Christina Hänni kann nur noch eines dazu sagen: «Du hast mich umgehauen, und ich würde dich glatt wieder heiraten, wenn ich könnte.»