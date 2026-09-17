Manche fallen gleich mehrmals durch, doch Beatrice Egli hatte ihren Führerschein bereits nach einer Woche in der Tasche. Ihre Brüder hatten es sogar noch eiliger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli erwarb ihren Führerschein in nur einer Woche mit 12 Fahrstunden

Ihre ländliche Herkunft und Traktorprüfung mit 14 prägten ihr Fahrgefühl

2018 verlor sie den Führerausweis wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Beatrice Egli (38) sorgt für offene Mäuler: In der Jubiläumsausgabe der «Grossen Maus-Show» verriet die Schwyzerin, dass sie ihren Führerschein damals in gerade einmal einer Woche absolvierte – und dafür lediglich zwölf Fahrstunden benötigte.

In ihrer Familie ist die Sängerin damit allerdings keineswegs die Spitzenreiterin. Während einer ihrer Brüder vor der praktischen Prüfung «nur so drei, vier» Fahrstunden genommen habe, verzichtete ein anderer sogar komplett auf professionellen Fahrunterricht.

Liegts am Traktor?

Eine Erklärung für das familiäre Talent am Steuer liegt für Egli in ihrer ländlichen Heimat: «Auf dem Lande macht man schon mit 14 die Traktorprüfung», erklärte sie. So entwickle man früh ein Gefühl für das Fahren. Hinzu kämen Erfahrungen auf dem Roller und erste inoffizielle Übungsrunden abseits der Strassen. «Wir hatten auch schon so ein bisschen auf dem Parkplatz geübt», verriet die Sängerin schmunzelnd.

Doch so schnell, wie die Fahrerlaubnis erworben ist, so rasch kann sie auch wieder weg sein – das musste Egli am eigenen Leib erfahren. 2018 beichtete sie, dass sie ihren «Lappen» wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn vorübergehend abgeben musste.

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Wie viel genau sie zu schnell unterwegs war, behielt sie zwar für sich, die rechtliche Lage in der Schweiz ist hingegen klar: Ab einer Überschreitung von 31 km/h auf der Autobahn wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, ab 35 km/h droht ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten.

Ihre Lehre hat die Schlagersängerin draus gezogen: «Auf jeden Fall ist seitdem der Tempomat mein bester Freund.»