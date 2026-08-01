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Vorschläge von Patti Basler und Oskar Freysinger
Stimm ab! Welche Alternative zur Nationalhymne ist besser?

Zwei Stimmen, zwei Hymnen: Ex-SVP-Nationalrat Oskar Freysinger und Satirikerin Patti Basler komponieren auf Einladung von Blick neue Schweizer Nationalhymnen. Tradition trifft Satire – welche gefällt besser? Jetzt auf Blick abstimmen!
Publiziert: vor 22 Minuten
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Die Aargauer Satirikerin Patti Basler und ...
Foto: Thomas Meier

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Blick lässt zwei Stimmen Alternative zur Nationalhymne schreiben
  • Oskar Freysinger und Patti Basler präsentieren sehr unterschiedliche Entwürfe
  • Publikum entscheidet per Voting über Favoriten
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Michel ImhofTeamlead People

«Trittst im Morgenrot daher...» ertönt es am Nationalfeiertag am 1. August in der Schweiz. Doch was, wenn die Schweiz eine Alternative zum Schweizerpsalm suchen würde? Blick hat dem Walliser Alt SVP-Nationalrat und Liedermacher Oskar Freysinger (66) und der Aargauer Satirikerin Patti Basler (50) eine Carte Blanche fürs Schreiben einer neuen Nationalhymne gegeben. Die Ergebnisse könnten nicht unterschiedlicher sein.

«Heil dir Helvetia!» von Patti Basler

Das ist Patti Baslers Version der Schweizer Hymne
1:58
«Heil dir, Helvetia!»:Das ist Patti Baslers Version der Schweizer Hymne

«Eine postmoderne Landeshymne? Gerne. Aber der Schweizer Psalm ist ein Gebet, das können wir nicht blasphemisch verunstalten. Wir gehen «Back to the Roots». Nicht Root Metzler und Root Dryfuss! Back zur alten Hymne ‹Heil dir Helvetia!›»

Alpen bis Mittelland,
Armut und Mittelstand,
Gehen Hand in Hand. 

Heil dir, Helvetia!
Du stützt die Alten ja!
(Nicht wie Germania
mit nur Flaschenpfand.) 

Heidi und Cervelat,
Gold-Uhren, Schoggola
Bringst du nach Amerika
Und in jedes Land. 

Präambel:
Das Wohl des Landes misst sich an den Schwächsten!
Tell:
Der Starke ist am mächtigsten allein!
Doch verbunden sind auch die Schwachen mächtig. 

Pflästerli reichen nicht,
Wenn dir ein Scheichen bricht,
Brauchts den Verband. 

Heil dir Helvetia!
Jeder Verband ist da:
FIFA und SKA
Für Fuss und Verstand. 

Heilkunst, und siehe da:
Strahlenmeer ist so nah!
Brennstab, Halleluja!
Für das Schweizer Land.
Fürs schöne Schweizer Land. 

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«Die etwas andere Landeshymne» von Oskar Freysinger

So tönt Freysingers alternative Nationalhymne
1:34
«Ein Land, so klein und voll»:So tönt Freysingers alternative Nationalhymne

Kennst du das Land, so klein und voll,
Auf das kein Bürger stolz sein soll,
Wo man, mit Rechten reich belehnt,
Sich heiss nach Unterwerfung sehnt,
Wo nur das Fremde nahe ist
Und man das eigne Volk vergisst,
Die Bauern kommen in die Schur,
Die Wolle aus dem Mercosur, 

Der Wohlstand opfert sich als Pfand:
Hoch sei gelobt mein Schweizerland! 

Kennst du das Land, fast unsichtbar,
Das früher mal ein Leuchtturm war,
Wo alles reinkommt, unsortiert,
Und man die Wehrkraft exportiert,
Ein Land, wo die Demokratie
Erdrückt wird durch Bürokratie,
Und man neutral Partei ergreift
Damit das Geld im Tresor reift; 

Wer ehrlos lebt, lebt ohne Schand,
Hoch sei gelobt mein Schweizerland! 

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Jetzt bist du gefragt! Welche Version einer Schweizer Hymne gefällt dir besser? Die von Patti Basler oder die von Oskar Freysinger? Stimm ab!

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