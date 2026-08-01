Zwei Stimmen, zwei Hymnen: Ex-SVP-Nationalrat Oskar Freysinger und Satirikerin Patti Basler komponieren auf Einladung von Blick neue Schweizer Nationalhymnen. Tradition trifft Satire – welche gefällt besser? Jetzt auf Blick abstimmen!

Stimm ab! Welche Alternative zur Nationalhymne ist besser?

Stimm ab! Welche Alternative zur Nationalhymne ist besser?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blick lässt zwei Stimmen Alternative zur Nationalhymne schreiben

Oskar Freysinger und Patti Basler präsentieren sehr unterschiedliche Entwürfe

Publikum entscheidet per Voting über Favoriten

Michel Imhof Teamlead People

«Trittst im Morgenrot daher...» ertönt es am Nationalfeiertag am 1. August in der Schweiz. Doch was, wenn die Schweiz eine Alternative zum Schweizerpsalm suchen würde? Blick hat dem Walliser Alt SVP-Nationalrat und Liedermacher Oskar Freysinger (66) und der Aargauer Satirikerin Patti Basler (50) eine Carte Blanche fürs Schreiben einer neuen Nationalhymne gegeben. Die Ergebnisse könnten nicht unterschiedlicher sein.

«Heil dir Helvetia!» von Patti Basler

1:58 «Heil dir, Helvetia!»: Das ist Patti Baslers Version der Schweizer Hymne

«Eine postmoderne Landeshymne? Gerne. Aber der Schweizer Psalm ist ein Gebet, das können wir nicht blasphemisch verunstalten. Wir gehen «Back to the Roots». Nicht Root Metzler und Root Dryfuss! Back zur alten Hymne ‹Heil dir Helvetia!›»

Alpen bis Mittelland,

Armut und Mittelstand,

Gehen Hand in Hand.

Heil dir, Helvetia!

Du stützt die Alten ja!

(Nicht wie Germania

mit nur Flaschenpfand.)

Heidi und Cervelat,

Gold-Uhren, Schoggola

Bringst du nach Amerika

Und in jedes Land.

Präambel:

Das Wohl des Landes misst sich an den Schwächsten!

Tell:

Der Starke ist am mächtigsten allein!

Doch verbunden sind auch die Schwachen mächtig.

Pflästerli reichen nicht,

Wenn dir ein Scheichen bricht,

Brauchts den Verband.

Heil dir Helvetia!

Jeder Verband ist da:

FIFA und SKA

Für Fuss und Verstand.

Heilkunst, und siehe da:

Strahlenmeer ist so nah!

Brennstab, Halleluja!

Für das Schweizer Land.

Fürs schöne Schweizer Land.

«Die etwas andere Landeshymne» von Oskar Freysinger

1:34 «Ein Land, so klein und voll»: So tönt Freysingers alternative Nationalhymne

Kennst du das Land, so klein und voll,

Auf das kein Bürger stolz sein soll,

Wo man, mit Rechten reich belehnt,

Sich heiss nach Unterwerfung sehnt,

Wo nur das Fremde nahe ist

Und man das eigne Volk vergisst,

Die Bauern kommen in die Schur,

Die Wolle aus dem Mercosur,

Der Wohlstand opfert sich als Pfand:

Hoch sei gelobt mein Schweizerland!

Kennst du das Land, fast unsichtbar,

Das früher mal ein Leuchtturm war,

Wo alles reinkommt, unsortiert,

Und man die Wehrkraft exportiert,

Ein Land, wo die Demokratie

Erdrückt wird durch Bürokratie,

Und man neutral Partei ergreift

Damit das Geld im Tresor reift;

Wer ehrlos lebt, lebt ohne Schand,

Hoch sei gelobt mein Schweizerland!

Das Voting

Jetzt bist du gefragt! Welche Version einer Schweizer Hymne gefällt dir besser? Die von Patti Basler oder die von Oskar Freysinger? Stimm ab!

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