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Trennung von Sara
Liebes-Aus bei Vincent Gross!

Im Mai zeigten sie sich noch glücklich bei der Verleihung des Prix Walo. Nun ist zwischen Vincent Gross und Freundin Sara alles aus. Das bestätigt der Musiker exklusiv gegenüber Blick.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Vincent Gross und Sara haben sich getrennt, bestätigt der Schlagerstar exklusiv gegenüber Blick.
Foto: Stefan Bohrer

Darum gehts

  • Vincent Gross bestätigt, dass er bereits seit Monaten von Kunststudentin Sara getrennt ist
  • Als Gründe führt Gross die Fernbeziehung und unterschiedliche Lebenssituationen an
  • Beruflich gewann Gross «The Masked Singer» und veröffentlichte mit Büffel und DJ Aaron «Cheerio»
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Michel ImhofTeamlead People

Beruflich läuft bei ihm alles wie am Schnürchen: Am Mittwoch gewann Schlagerstar Vincent Gross (30) die 13. Staffel von «The Masked Singer» in Deutschland, zudem hat er seine ersten Auftritte im Megapark am Ballermann erfolgreich hinter sich gebracht. Doch privat musste der sonst so fröhliche Musiker einen Rückschlag hinnehmen: Die Beziehung zu Kunststudentin Sara (24) ging in den vergangenen Monaten in die Brüche.

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«Ja, wir sind bereits seit einigen Monaten getrennt», bestätigt Vincent Gross exklusiv gegenüber Blick. Grund dafür sei die Distanz: «Die Fernbeziehung und unsere unterschiedlichen Lebenssituationen haben es uns auf Dauer nicht leicht gemacht, genügend gemeinsame Zeit zu finden. So haben wir uns mit der Zeit auseinandergelebt. Wir sind im Guten auseinandergegangen und blicken auf eine schöne gemeinsame Zeit zurück.»

Im Mai zeigten sie sich gemeinsam beim Prix Walo

Der Schlagerstar und die deutsche Kunststudentin machten Anfang 2024 ihre Beziehung öffentlich. «Sara ist für mich wie ein Lottosechser», schwärmte Gross im August 2025 gegenüber «Tele». «Ich bin Sara sehr dankbar dafür, dass sie den ganzen Zirkus mitmacht. Es ist für sie nicht einfach, denn ich bin viel unterwegs.» Er wohnt in Basel, sie in Saarbrücken – 250 Kilometer trennten die beiden. Das sind rund drei Stunden Autofahrt.

Wann genau die Trennung stattfand, behält Vincent Gross für sich. Anfang Mai 2026 zeigten sich die beiden noch gemeinsam an der Verleihung des Prix Walo im Zürcher Kongresshaus. Für sie war es der erste Auftritt auf einem roten Teppich. «Ich bin bei solchen Dingen immer sehr aufgeregt. Aber wenn ich Vincent mit dabei habe, ist es halb so schlimm», sagte sie damals zu Blick.

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Nächstes Jahr grosses Jubiläum

Vincent Gross blickt trotz der Trennung optimistisch in die kommende Zeit. Erst am Freitag veröffentlichte er mit den Ballermann-Stars Lorenz Büffel (47) und DJ Aaron (41) den Titel «Cheerio». Zudem steht eine grosse Party an. Im Frühling 2027 jährt sich die Veröffentlichung seines Debütalbums «Rückenwind» zum zehnten Mal. Fürs Zehn-Jahr-Jubiläum hat er bereits in diesem Jahr neue Musik auf Mallorca geschrieben. Gross verspricht: «Es wird einige Überraschungen geben. Man darf gespannt sein!»

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