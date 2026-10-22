Vincent Gross gewinnt «Masked Singer» in Deutschland

Der nächste Erfolg für den Schweizer Schlagerstar Vincent Gross! Der Basler Musiker ist der Sieger der 13. Staffel von «The Masked Singer» in Deutschland und tritt damit in die Fussstapfen von Luca Hänni. Gegenüber Blick schwärmt er von seinem Abenteuer.

Michel Imhof Teamlead People

Als Stier Fernando El Toro überzeugte er alle! Vincent Gross (30) war Teilnehmer der 13. Staffel von «The Masked Singer» in Deutschland. Verkleidet sang er anonym um den Sieg der Show – und liess am Ende alle hinter sich. Am Mittwochabend wurde er als Sieger demaskiert.

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«Ehrlich gesagt habe ich wirklich gedacht, dass ich schon in der Vorentscheidung im Finale rausfliege. Weil ich der Einzige war, der halt ein bisschen auf Stimmung gesetzt hat mit dem Lied ‹Y.M.C.A.›», sagt er zu Blick. «Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das gewinne, wirklich nicht.» Vor Vincent Gross holte auch sein Schweizer Musikerkollege Luca Hänni (32) im Jahr 2023 den Sieg bei der deutschen Ausgabe von «The Masked Singer».

Zweitplatzierte ist gute Freundin von Gross

16 Promis sangen verkleidet um den Sieg, darunter der Weltstar Ronan Keating (49). «Er hat mir tatsächlich zum Sieg gratuliert. Das ist natürlich auch absolut crazy, wenn dir so ein Weltstar gratuliert», meint Gross. Keating flog im Halbfinale aus der Sendung, am Ende landete der «Masked Singer Switzerland»-Gewinner Joey Heindle (33) auf Platz drei, Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (33) bekam Silber.

Witzig: Woitschack ist eine gute Freundin von Vincent Gross. Gemeinsam holten sie 2023 den Sieg in der RTL-Krimi-Reality-Spielshow «Die Verräter». «Natürlich habe ich direkt nach der ersten Folge und dem ersten Song gewusst, dass sie unter dem Kostüm steckt. Wir sind ja gut befreundet.» Auch über Joey Heindles Identität war sich Gross ab dem Halbfinale sicher. «Ich kenne ihn auch schon lange», sagt er.

Siegesfeier im Mega-Park

Die Geheimhaltung ist der wichtigste Punkt bei «The Masked Singer». Bei der Produktion wissen selbst nur wenige Mitarbeiter, wer sich überhaupt unter den Masken befindet. «Am Bahnhof in Köln wurde ich heimlich abgeholt. Im Van musste ich einen Hoodie mit Kapuze und Skibrille anziehen, damit man mich nicht erkennt. Im Hotel durfte ich nicht raus», erzählt er. «Selbst die wenigen Produktionsmitarbeiter, die meine Identität kannten, haben mich vor Ort nicht als Vincent angesprochen, sondern als Stier Fernando.»

Gefeiert hat Vincent Gross seinen Show-Sieg bei seinem zweiten Auftritt im Mega-Park auf Mallorca. Dort gab er vergangenen Freitag sein Ballermann-Debüt. «Exakt zeitgleich zu meinem Gig am Mittwochabend lief die Demaskierung im TV, die wir dann vor Ort gezeigt haben. Und ich habe dann zum Abschluss noch meinen Final-Song ‹Everybody› von den Backstreet Boys gesungen.»

Nächster Halt: «Let’s Dance»?

Welche Show Vincent Gross als Nächstes gewinnt? «Ich kann sagen, dass ich richtig Bock auf ‹Let’s Dance› habe», so Gross. «Weil das auch nochmals eine richtig grosse Herausforderung ist, etwas, was ich nicht wirklich kann. Ich habe vielleicht Taktgefühl, bin aber definitiv kein Tänzer. Dort könnte ich mich voll hineingeben.»