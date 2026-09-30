«TV total»-Star motzt über Andrea Kiewel

Am 27. September lief die letzte Folge des ZDF-«Fernsehgarten», bevor es in die Winterpause geht. Auch diesmal kann «TV total»-Star-Star Sebastian Pufpaff es nicht lassen, im Nachhinein über Andrea Kiewel herzuziehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sebastian Pufpaff kommentiert Kiewels Fernsehgarten-Finale am 27. September

Kiewel krank: Keine Umarmungen, geplante Pool-Aktion abgesagt

Vincent Gross sprang stattdessen: 2 Minuten und 11 Sekunden unter Wasser

Silja Anders Redaktorin People

Der «Fernsehgarten» ist in der Winterpause – und Sebastian Pufpaff (50) kann sich eine kleine Schadenfreude nicht verkneifen.

In der jüngsten Ausgabe von «TV total» vom 29. September nimmt sich der ProSieben-Moderator das Saisonfinale vom vergangenen Sonntag vor. Dabei sticht ihm eine Sache sofort ins Auge: Andrea Kiewel (61) hält plötzlich Abstand zu ihren Gästen.

Normalerweise sind Begrüssungen bei Kiwi alles andere als distanziert. Umarmungen gehören für die 61-Jährige zum «Fernsehgarten» fast schon dazu – worüber sich die Fans auf Social Media regelmässig lustig machen. Doch beim Finale am 27. September ist davon nichts zu sehen. Stattdessen begrüsst Kiewel ihre Gäste mit deutlich mehr Abstand.

Kiewels Zurückhaltung hat aber einen einfachen Grund, wie auch Pufpaff fast schon enttäuscht feststellt: «Sie war einfach nur krank!» Dabei hatte er sich kurz vorher noch gefreut, dass die Moderatorin es «endlich kapiert» habe, nicht immer auf Tuchfühlung mit ihren Gästen zu gehen.

Erkältung statt Umarmungs-Marathon

Tatsächlich hatte Kiewel bereits zu Beginn der Sendung erklärt, dass sie seit Freitag erste Erkältungssymptome verspüre und in der Nacht zum Sonntag kaum geschlafen habe. Trotzdem moderierte sie die Sendung.

Ihre Erkältung machte allerdings nicht nur den Umarmungen einen Strich durch die Rechnung. Auch eine geplante Aktion zum 40. Geburtstag des «Fernsehgartens» musste ausfallen: Kiewel wollte eigentlich in den Pool springen und länger als zwei Minuten die Luft anhalten.

Stattdessen sprang Sänger Vincent Gross (30) ein – und schaffte 2 Minuten und 11 Sekunden unter Wasser.

«Kiwi, we're watching you!»

Für Pufpaff ist die Geschichte mit den fehlenden Umarmungen damit aber längst nicht vom Tisch. In «TV total» kündigte er an, den Running Gag rund um Kiewels Begrüssungen weiterzuführen. Dafür gibt es sogar einen eigenen «Kiwi-Grabbelattacken»-Kalender.

Seine Botschaft an die «Fernsehgarten»-Moderatorin: «Kiwi, we're watching you!»

Übel nimmt Andrea Kiewel ihm die ganze Aktion aber nicht. Im Gegenteil: Sie nimmt die Spässe ihres Kollegen mit Humor und hatte im August 2025 «TV total» sogar ausdrücklich erlaubt, Material aus dem ZDF-«Fernsehgarten» aufs Korn zu nehmen.