Wecker um 4 Uhr morgens, 5 Stunden Radiosendung und anschliessend Redaktionssitzung: Moderatorin Mira Weingart zeigt auf Instagram ihren durchgetakteten Alltag bei «SRF Virus».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mira Weingart steht für ihren Arbeitstag bei «SRF Virus» um 4 Uhr auf

Öffentliche Verkehrsmittel sind keine Option, sie fährt mit dem Auto

Ihre TV-Sendung «Zwei Reisen» erhielt laut Weingart überragendes Feedback War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Mira Weingart (29) steht dann auf, wenn die meisten Schweizerinnen und Schweizer noch schlafen. Auf Instagram gewährt die SRF-Moderatorin ihren Fans einen seltenen Einblick hinter die Kulissen von «SRF Virus». Für ihren Arbeitstag muss sie jeweils um 4 Uhr morgens aufstehen. «Es muss wahnsinnig schnell gehen, dass ich mehr schlafen kann», sagt sie im Video. Ihre Kleider lege sie jeweils am Vorabend schon bereit.

Auf die öffentlichen Verkehrsmittel kann Weingart nicht zurückgreifen. «Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, weil um diese Zeit noch kein Zug fährt.» Beim Leutschenbach müsse sie jeweils durch «zahlreiche Sicherheitsschranken», bis sie im Studio von SRF ist. Dort angekommen, startet die Vorbereitung, bis es um 6 Uhr losgeht.

5 Stunden später ist die Livesendung geschafft. Feierabend für Weingart? Nicht ganz. «Wir haben dann jeden Tag noch eine Redaktionssitzung, und vielleicht beantwortet man noch ein paar Mails», erzählt die Moderatorin. Kurz nach dem Mittag steigt sie in ihr Auto und macht sich auf den Heimweg.

Weingart auch im TV zu sehen

Lange stand Mira Weingart ausschliesslich am Radiomikrofon. Seit kurzem ist die Moderatorin auch im TV präsent. Aktuell sieht man Weingart beim beliebten SRF-Format «Zwei Reisen». Das Feedback dazu sei überragend gewesen, sagt sie.

1:25 Radio-Moderatorin im TV: «Wie ich aussehe hat mich mega beschäftigt»

In einem Instagram-Beitrag schreibt Weingart: «Danke, dass so viele von euch ‹Zwei Reisen› geschaut haben. Letztendlich kann man nur Geschichten erzählen, wenn auch jemand zuhört, beziehungsweise zuschaut – und das habt ihr. Ich lebe meinen Traum und kann gar nicht genug in Worte fassen, wie dankbar ich für all das bin.»