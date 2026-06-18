Rosenkrieg bei Bachelor-Paar Cati und Danilo

Das Liebes-Aus ist offiziell: Bachelor-Duo Cati und Danilo trennten sich bereits im April. Während Cati von einem klaren Schnitt spricht, wirft Danilo ihr mehrfaches «psychisches Fremdgehen» vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bachelor-Paar Cati und Danilo trennte sich Ende April in Zürich

Danilo wirft Cati psychische Untreue vor, sie widerspricht deutlich

Cati gewann die 14. Staffel 2025 und ist 23 Jahre alt

Jaray Fofana Redaktorin People

Endlich gibt es Antworten. «Ja, Danilo und ich haben uns getrennt», bestätigt Cati (23) gegenüber Blick. Seit Wochen häufen sich die Zeichen einer möglichen Trennung zwischen der Gewinnerin der 14. Schweizer «Bachelor»-Staffel vom Spätherbst 2025 – und Bachelor Danilo Sellaro (33).

Die 23-Jährige erklärt, dass sich die beiden Ende April getrennt hätten: «Damals wurde es mir einfach zu viel. Ich habe gesagt: Jetzt ist fertig.» Die Entscheidung bereue sie keine Sekunde. «Mir geht es super damit. Sonst hätte ich sie auch nicht getroffen.» Dass die Beziehung schon länger kriselte, gibt Cati offen zu. «Für mich gibt es kein Zurück mehr.»

Jetzt spricht Danilo

Danilo Sellaro erzählt Blick eine andere Version des Liebes-Aus: «Das stimmt nicht, dass sie sich von mir getrennt hat. Ich habe ihr gesagt, dass sie meine Wohnung verlassen muss – und dann hat sie ihre Sachen gepackt und ist gegangen.»

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Laut dem Bachelor ist es sogar er gewesen, der die Beziehung gleich dreimal beenden wollte – jedes Mal wegen angeblicher mentaler Untreue: «Sie ist mir dreimal psychisch fremdgegangen. Mit Lügen und Verheimlichungen.» Danilo Sellaro postete in den letzten Tagen kryptische Storys über psychisches Fremdgehen, die für Rätselraten sorgten. Er nannte dabei aber keine Namen. Jetzt ist klar, wen er damit gemeint hat.

Er hat noch um sie gekämpft

Dreimal habe sie ihn zurückgehalten, dreimal habe er nachgegeben. Bis er es nicht mehr tat. «Ich habe ihr gesagt, dass sie jetzt gehen muss, weil so bin ich nicht glücklich», erklärt Danilo.

Dass er noch weitere Wochen um die Beziehung gekämpft habe, räumt Danilo selbstkritisch ein: «Im klaren Verstand hätte ich das nicht gemacht.» Seither sei ihr Verhältnis schlecht. «Du siehst das Verhalten einer Person erst, wenn man sich trennt.» Denn Cati soll ihn und seine Familie respektlos behandelt haben.

«Er erzählt halt nicht alles»

Cati lässt Danilos Aussagen nicht so stehen. «Er erzählt halt nicht alles», sagt sie gegenüber Blick – und legt nach: «Er hat mir gesagt: ‹Du hast 10 Minuten Zeit, verpiss dich aus meiner Wohnung›.» Ihre Mutter musste sie abholen, weil Danilo sie trotz eigenem Auto nicht nach Hause fahren wollte.

Dass er sie gegenüber seiner Familie schlechtmacht, trifft sie besonders. «Ich war immer ein Goldschatz zu ihnen.» Ausserdem fügt sie hinzu: «Ich habe alles schwarz auf weiss auf meinem Handy. Alle Chatverläufe, alle Anrufe.» Was genau noch in der Beziehung alles vorgefallen ist, will Cati bewusst nicht enthüllen. «Ich will ihn nicht komplett unter den Bus werfen – aber er erzählt ein Zehntel davon, was wirklich Sache ist.»